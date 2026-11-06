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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į šią Lietuvos vietą atvažiavo Bunkė, Siegel ir Pikul: štai kas čia vyksta

2026-11-06 16:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 16:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 6–8 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje galima sutikti ne vieną garsią Lietuvos moterį. Čia vyksta viena didžiausių rudens parodų Lietuvoje – „Moters pasaulis 2026“.

Lapkričio 6–8 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje galima sutikti ne vieną garsią Lietuvos moterį. Čia vyksta viena didžiausių rudens parodų Lietuvoje – „Moters pasaulis 2026“.

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Net tris parodos dienas, visuose trijuose „Žalgirio“ arenos aukštuose, lankytojų lauks 320 parodos dalyvių. Lankytojai čia gali susipažinti su grožio ir mados naujienomis, pasinaudoti ypatingais pasiūlymais bei apsilankyti parodos metu vyksiančiuose renginiuose.

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Susirinko daugybė garsių veidų

„Žalgirio“ arenos puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ paviešintose nuotraukose galima matyti, kad parodos nepraleido daugybė garsių moterų – Viktorija Siegel, Natalija Bunkė, Oksana Pikul, Simona Nainė, Indrė Bareikienė ir kt.  

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Paroda „Moters pasaulis“ – tai vieta, kur vienoje erdvėje susitinka grožio, mados ir stiliaus pasaulio naujienos, populiarūs ir mylimi prekių ženklai ir pirmuosius žingsnius rinkoje žengiantys produktai. Parodos lankytojų laukia veido, kūno, plaukų ir nagų priežiūros priemonės, dekoratyvinė kosmetika ir parfumerija, kosmetologijos srities naujovės, drabužiai, avalynė, papuošalai ir aksesuarai.

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Norinčios atnaujinti savo grožio rutiną gali susipažinti su naujomis kosmetikos priemonėmis, nemokamai pasikonsultuoti su grožio specialistais ir atrasti individualius poreikius atitinkančius grožio produktus. 

Ieškančiųjų naujų stiliaus idėjų lauks gausi drabužių, avalynės, juvelyrikos, bižuterijos ir aksesuarų pasiūla, o parodos lankytojos, besidominčios sveika gyvensena ir savijauta gali atrasti produktus, padedančius kasdienybę paversti malonesne ir sveikesne.

„Grožio oazės erdvėje“ penktadienį laukia išskirtiniai susitikimai su žinomomis moterimis – Simona Naine, Indre Bareikiene ir Beata Nicholson. Pokalbių cikle „Tiesiog moteris“ žinomos moterys pasidalins savo įkvepiančiomis karjeros istorijomis, grožio patarimais ir atsakys į lankytojų užduotus klausimus.

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