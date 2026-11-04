Inga Stumbrienė pribloškė: pasipuošė mini suknele

Į vieną laukiamiausių rudens vakarų susirinko 150 kviestinių svečių, kurių šįkart laukė netikėtas reginys – vietoje įprastų vietų žiūrovų salėje jie buvo pakviesti tiesiai ant seniausio Vilniaus teatro scenos, o pati salė virto įspūdingo šou erdve.
Inga Stumbrienė pribloškė
Į renginį atvyko ir akį traukiantį įvaizdį pademonstravusi Inga Stumbrienė su vyru Aivaru.
Moteris pasipuošė trumpa, šviesiai melsva suknele, kurią puošė subtilūs nėrinių raštai ir išsiuvinėtos detalės. Suknelė išsiskyrė ilgomis rankovėmis, aukšta apykakle ir figūrą pabrėžiančiu siluetu. Įvaizdį papildė aukštakulniai bateliai ir nedidelė rožinė rankinė.
Tuo metu jos vyras vilkėjo šviesiai pilką klasikinį kostiumą, baltus marškinius ir tamsų kaklaraištį. Prie kostiumo derino tamsius laisvalaikio stiliaus batelius.
Susipažinti su naujaisiais kvepalais į renginį taip pat atvyko dainininkė Natalija Bunkė, Simona ir Jonas Nainiai, Naglis Bierancas, laidų vedėjos Rūta Milkekevičiūtė ir Giedrė Talmantienė, Eglė Kernagytė, Ramūnas Vyšniauskas, stilistė Milda Metlovaitė, verslininkės Maria Randers ir Kristina Ivanova, laidų vedėja Gerda Žemaitė, nuomonės formuotojos Vaida Gudo, Indrė Burlinskaitė-Vaisieta su vyru Liudu ir Indrė Trusovė, dizainerė Agnė Kuzmickaitė bei daugelis kitų ryškiausių šalies veidų.
Įspūdingais renginiais garsėjantis S. Vaitulionis prisipažįsta tokį neįprastą formatą norėjęs įgyvendinti jau kelerius metus. Ir šįkart teatro erdvių sukeitimas vietomis turėjo aiškią prasmę – naujieji jo kvepalai skirti žmogui, kuris nebijo atsidurti dėmesio centre ir tapti tuo, į kurį krypsta visų žvilgsniai.
Dar vienas netikėtumas laukė pačioje renginio pradžioje. Įprastai svečius asmeniškai pasitinkantis Saugirdas šįkart niekur nesirodė, tuo pakurstydamas spėliones, kur jis? Tik įsibėgėjus vakarui didžiuliame ekrane pasirodė specialiai sukurtas vaizdo pasakojimas apie naujojo kvapo gimimą. Tik jam pasibaigus, erdvėje, kurioje paprastai sėdi žiūrovai, ant specialiai pastatytos scenos, pakilus uždangai, svečiai išvydo patį vakaro šeimininką.
„Žinot, kartais galvoju, kad viena didžiausių mūsų gyvenimo bėdų yra ta, kad mes vis laukiame kažkokio leidimo daryti tai, ką norime. Lyg reikėtų kažkieno patvirtinimo. Mes taip įpratome viską apgalvoti, suplanuoti ir kontroliuoti, kad kartais pamirštame paklausti savęs, ko iš tikrųjų norime. O juk gražiausi prisiminimai retai gimsta iš protingiausių sprendimų. Ne kiekvienas noras turi būti protingas ir ne kiekvienas gyvenimo malonumas turi turėti pateisinimą“, – į susirinkusiuosius kreipėsi S. Vaitulionis.
Pasak jo, būtent tokia filosofija slypi ir naujausiame jo kūrinyje – kartu su „Natūralios Idėjos“ kurtuose kvepaluose „Vanilla Noir – Dark Woods by Saugirdas Vaitulionis“, kurių pagrindinė tema – saldžios nuodėmės, pagundos ir drąsa kartais pasielgti ne taip, kaip iš mūsų tikimasi.
„Pagundos ne visada ateina tam, kad mus suklaidintų. Dažnai jos tik primena, kad po visais mūsų planais, taisyklėmis ir sveiku protu dar yra ir mūsų norai. Ir kartais tos saldžios nuodėmės yra ne nuklydimas nuo teisingo kelio, o pats gražiausias jo posūkis. Nes ne viskas, kas teisinga, daro mus laimingus. Ir ne viskas, kas daro mus laimingus, privalo būti teisinga“, – kalbėjo Saugirdas.
Naujasis aromatas atskleidžia netikėtą vanilės pusę – ne įprastai saldžią, o gilią, paslaptingą ir apgaubtą sodrios medienos. Jame susipina šilti prieskoniai, vanilė, tonkos pupelės, dervingi
balzamai, sandalmedis ir muskusas. Kvapas kurtas tiek moterims, tiek vyrams, siekiant suderinti švelnumą ir ryškų charakterį.
„Norėjome, kad tai nebūtų dar vienas įprastas vanilės aromatas. Ieškojome kvapo, kuris turėtų savo „cinkelį“, gurmaniškų niuansų ir netikėtų kontrastų. Jame naudojame vanilės absoliutą, tonkos pupeles, o išskirtinumo suteikia cinamonas, juodieji pipirai ir muskato riešutas. Tai kvapas, kuriame subtilus saldumas susitinka su prieskonių ir medienos natomis“, – pasakoja „Natūralių idėjų“ chemikė ir parfumerė Inga Stebrytė.
Kvepalų kūrėjai neslepia, kad daug dėmesio pareikalavo ne tik pats aromatas, bet ir jo apipavidalinimas. Vien išskirtinio dizaino buteliukui sukurti prireikė net kelių etapų.
„Mūsų išskirtinumas tas, kad pradėdami kurti naują produktą pirmiausia neskaičiuojame, kiek kainuos buteliukas, pakuotė ar žaliavos. Mums svarbiausia galutinis rezultatas. Dažnai naudojame sudėtingesnes technologijas, kurių masinėje gamyboje vengiama, o vieno kvapo formulę gali sudaryti daugiau nei keturiasdešimt ingredientų. Didelė dalis jų atkeliauja iš Graso – pasaulinės parfumerijos sostinės Prancūzijoje“, – pasakoja „Natūralių idėjų“ įkūrėjas Paulius Vaitulionis.
Pasak jo, šįkart nemažu iššūkiu tapo ir stiklo gamyba – norimam buteliuko efektui išgauti prireikė kelių dažymo etapų, o pakuotei specialiai buvo kurtas ir tinkamos spalvos bei tekstūros popieriaus.
„Kai pamatėme galutinį rezultatą, supratome, kad tie šeši mėnesiai nenuėjo veltui. Kuriant kvepalus mums svarbi kiekviena detalė – nuo ingredientų ir gamybos technologijų iki to, kaip žmogus paima buteliuką į rankas. Didžiuojuosi, kad Lietuvoje gebame kurti parfumeriją, kuri sulaukia įvertinimo ir tarptautinėje rinkoje“, – sako P. Vaitulionis.
Visą vakarą teatro salėje vykęs šou buvo vainikuotas trimis muzikiniais pasirodymais. Svečius savo muzika stebino atlikėjai Beatrich, Rūta Mur ir Leon Ceccah, o neįprastoje teatro erdvėje pristatytas naujasis aromatas tapo vakaro, skirto pagundoms ir malonumui gyventi pagal savo taisykles, pagrindiniu akcentu.