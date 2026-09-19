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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Natalijai Bunkei su vyru minint džiugų įvykį – prabilo Danielius Bunkus: „Kasmet įrodote...“

2026-09-19 11:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 11:28
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Dainininkės Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro Eidėjaus gyvenime neseniai praūžė ypatinga diena. Rugsėjo 16-ąją pora paminėjo penktąsias vestuvių metines. Šios progos nepraleido ir buvęs moters sutuoktinis, sūnaus Kristupo tėtis Danielius Bunkus, viešai pasidalijęs sveikinimu porai. 

Dainininkės Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro Eidėjaus gyvenime neseniai praūžė ypatinga diena. Rugsėjo 16-ąją pora paminėjo penktąsias vestuvių metines. Šios progos nepraleido ir buvęs moters sutuoktinis, sūnaus Kristupo tėtis Danielius Bunkus, viešai pasidalijęs sveikinimu porai. 

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Natalijai ir Edgarui minint penktąsias vestuvių metines, D. Bunkus socialiniame tinkle pasidalijo ištrauka iš jųdviejų vestuvių ir paviešino porai skirtus itin šiltus žodžius. 

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Natalija Bunkė

Pasisakė Danielius Bunkus

Savo įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

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„Brangieji mano, Natalija ir Edgarai. Sveikinu jus dar vienomis jūsų vestuvių metinėmis!!! Jūs esate tobula pora ir kasmet įrodote, kad meilė netrunka tik tris metus – ji gali tęstis amžinai!!!

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Sveikinu, apkabinu, myliu jus, džiaugiuosi, jūs esat šaunuoliai!!!“ – šiltai rašė D. Bunkus.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš 5 metus jiedu amžiną meilę vienas kitam prisiekė Vilniuje, viešbučio „Stikliai“ kiemelyje.

Vestuvių ceremonija tąkart vyko tik pačių artimiausių porai žmonių apsuptyje. Savaitgalį jaunavedžių laukė įspūdinga šventė Maljorkoje.

Tuoktuvėms moteris pasirinko netradicinę spalvą – visus nustebino raudona N. Bunkės vestuvinė suknelė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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2026-09-19 16:14
Natalija ir Edgarai būkit visada laimingi , jūs nuostabi pora !
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