Natalijai Bunkei su vyru minint džiugų įvykį – prabilo Danielius Bunkus: „Kasmet įrodote...“

Natalijai ir Edgarui minint penktąsias vestuvių metines, D. Bunkus socialiniame tinkle pasidalijo ištrauka iš jųdviejų vestuvių ir paviešino porai skirtus itin šiltus žodžius.
Pasisakė Danielius Bunkus
Savo įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Brangieji mano, Natalija ir Edgarai. Sveikinu jus dar vienomis jūsų vestuvių metinėmis!!! Jūs esate tobula pora ir kasmet įrodote, kad meilė netrunka tik tris metus – ji gali tęstis amžinai!!!
Sveikinu, apkabinu, myliu jus, džiaugiuosi, jūs esat šaunuoliai!!!“ – šiltai rašė D. Bunkus.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš 5 metus jiedu amžiną meilę vienas kitam prisiekė Vilniuje, viešbučio „Stikliai“ kiemelyje.
Vestuvių ceremonija tąkart vyko tik pačių artimiausių porai žmonių apsuptyje. Savaitgalį jaunavedžių laukė įspūdinga šventė Maljorkoje.
Tuoktuvėms moteris pasirinko netradicinę spalvą – visus nustebino raudona N. Bunkės vestuvinė suknelė.
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