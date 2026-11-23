Kadrais iš šventės ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Ištaigingas gimtadienio vakarėlis
Verslininkė savo gimtadienį minėjo prabangiame viešbutyje „Pacai“.
Šventei ji pasirinko itin efektingą įvaizdį – vilkėjo baltą švarko tipo suknelę su plunksnomis. Derinį papildė elegantiški bateliai ir prie jų priderinta rankinė.
Instagram paskyroje ji pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota vakaro kulminacija – dainininkės Aistè pasirodymas.
Jai pritarė ir V. Siegel dukrelė Nicolė, dainavusi kartu su žinoma atlikėja.
Be to, viena iš vakaro veiklų – emocijų kupinas žaidimas „Mafija“. Apie jį jubiliatė rašė:
„Vakar per savo gimtadienį norėjosi ne tik šventės, juoko ir pokalbių, bet ir kažko papildomo... Kažko, kas įneštų dar daugiau emocijų! Todėl su savo panomis nusprendėme pažaisti MAFIJA! Ir žinokit... KIEK ČIA BUVO ĮTAMPOS! Įtarimai, bandymai išsiaiškinti, kas meluoja, kas vaidina, o kas iš tikrųjų nekaltas, kas mafija... Emocijos liejosi per kraštus!“
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