Renginio akimirkos – galerijoje.
Ypatingas vakaras
Šis išskirtinis vakaras subūrė ištikimiausius fondo bendruomenės narius – verslo ir visuomenės atstovus, žinomus žmones, sporto bei kultūros pasaulio asmenybes.
Tarp susirinkusiųjų buvo galima išvysti Jurgą Šeduikytę, Viktoriją Siegel, Kristiną Ivanovą su širdies draugu, Karoliną Meschino, Darjušą ir Kšištofą Lavrinovičius su žmonomis, Liudą Vaisietą su žmona Indre, Indrę Bareikienę su vyru Vidu Bareikiu bei daugelį kitų žinomų svečių.
Visus juos vienijo bendras tikslas – susitelkti dėl prasmingos misijos ir padėti sunkiai sergantiems vaikams.
„Pure Imagination“ – vakaras, kuriame susitinka įkvėpimas, bendrystė ir gerumas, primenantis, kad kartu galime kurti tikrus stebuklus.