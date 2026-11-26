„Statybos užsitęsia, bet jos vyksta tikrai labai sparčiai, matome pagyvėjimą ir iš rangovų pusės. Turbūt paskutiniai darbai ir akcentai jau bus padaryti pavasarį, po technologinės pertraukos, bet yra planas, kad didžioji dalis darbų ir galbūt net atvėrimas (pėsčiųjų – ELTA) eismui gali įvykti dar šiemet“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
Naujasis pėsčiųjų ir dviračių tiltas sujungs Alberto Goštauto ir Upės gatves. Jo statybos prasidėjo 2025 m. rugsėjį, o iš pradžių darbus planuota užbaigti iki 2026 m. rugsėjo 12 d. Vis dėlto spalį skelbta, kad statybos vėluoja, o savivaldybė rangovams grasina baudomis.
Savivaldybė lapkritį nurodė, kad statybos turėtų būti baigtos iki šių metų pabaigos, o tiltą gyventojams planuojama atverti 2027 m. pradžioje.
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