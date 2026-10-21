Merzas: Ukrainos kapituliacija reikštų mūsų visų kapituliaciją

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas tai pareiškė trečiadienį Berlyne vykusioje konferencijos „Berlin Global Dialogue“ diskusijoje.
„Remiame Ukrainą ne tam, kad pratęstume šį karą. Tai darome siekdami kuo greičiau jį užbaigti. Tačiau Ukrainos kapituliacija, juo labiau besąlygiška kapituliacija, nėra priimtina išeitis, nes tai reikštų mūsų visų kapituliaciją“, – pabrėžė F. Merzas.
Pasak jo, būtent todėl Vokietija ir toliau teikia Ukrainai didelę paramą, laikydama tai savo pačios saugumo klausimu.
„Būtent todėl taip ryžtingai remiu Ukrainą. Tai atitinka mūsų pačių interesus. Tai visiškai yra mūsų pačių interesais“, – sakė F. Merzas.
Kancleris taip pat pakomentavo diplomatines pastangas užbaigti karą, įskaitant dieną prieš tai Osle vykusias derybas, kuriose dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, JAV atstovai ir Europos lyderiai.
„Vakar vakare Osle įvyko susitikimas su Zelenskiu ir mūsų atstovais iš Europos. Per šias diskusijas pasiekėme tam tikros pažangos. Visada esame pasirengę deryboms“, – sakė jis.
F. Merzas pabrėžė, kad Rusijos agresija neapsiriboja karu prieš Ukrainą ir yra nukreipta prieš visą politinę tvarką, Europoje susiformavusią po 1990 m.
„Tai nėra vien karas Ukrainoje. Tai esminis išpuolis prieš visą politinę tvarką, kurią sukūrėme po 1990 metų“, – pareiškė Vokietijos kancleris.
F. Merzas taip pat perspėjo, kad Rusija kelia grėsmę viso Europos žemyno laisvei ir saugumui. Jos hibridinės operacijos, įskaitant diversijas, kibernetines atakas, dronų skrydžius ir dezinformacijos skleidimą, toliau kelia grėsmę Europos šalių saugumui ir gerovei.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 20 d. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis Osle surengė derybas su JAV prezidento pasiuntiniu Steve'u Witkoffu. Jose taip pat dalyvavo Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.
Šalys aptarė būdus užbaigti karą, saugumo garantijas Ukrainai, teritorinius klausimus ir sankcijas. Po susitikimo S. Witkoffas derybų tęsti išvyko į Rusiją.
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