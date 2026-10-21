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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainai – blogos žinios artėjant žiemai

2026-10-21 13:32 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 13:32
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Intensyvėjant Rusijos dronų ir raketų atakoms, Ukrainos ekonomikos perspektyvos blogėja, rodo trečiadienį paskelbta nauja Vienos tarptautinių ekonominių tyrimų instituto prognozė.

Karas Ukrainoje (nuotr. Ukrinform)
GALERIJA (27)

Intensyvėjant Rusijos dronų ir raketų atakoms, Ukrainos ekonomikos perspektyvos blogėja, rodo trečiadienį paskelbta nauja Vienos tarptautinių ekonominių tyrimų instituto prognozė.

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Ukrainos ekonomika yra „priremta prie sienos“, naujausioje analizėje nurodė Vidurio ir Rytų Europos regiono temomis besispecializuojantis institutas.

Institutas sumažino šių metų Ukrainos ekonomikos augimo prognozę 0,4 procentinio punkto, palyginti su ankstesne liepos mėnesio prognoze, iki 0,6 proc.

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2027 m. ekonomikos augimo prognozė taip pat sumažinta 0,4 procentinio punkto iki 2,1 proc., su sąlyga, kad Ukraina gaus pakankamą finansinę ir karinę paramą iš užsienio.

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Tačiau tokios paramos perspektyvos tampa vis labiau neaiškios, perspėjo instituto ekonomistai.

„Penktoji karo žiema Ukrainai veikiausiai taps sunkiu išbandymu. Senkant oro gynybos raketų atsargoms, šaliai darosi vis sunkiau apsiginti nuo vis intensyvesnių Rusijos balistinių raketų ir dronų atakų“, – sakoma analizėje.

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Per Rusijos oro smūgius sunaikinta Ukrainos energetikos objektų, infrastruktūros ir krovos įrenginių Juodosios jūros uostuose.

Instituto teigimu, grūdų eksportas rugpjūtį, palyginti su liepa, sumažėjo 70 proc. Nuo atakų taip pat smarkiai nukentėjo plieno pramonė.

Papildomą spaudimą ekonomikai daro didelė infliacija ir aukštos palūkanų normos, teigia tyrėjai.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusija pajėgi toliau finansuoti karą

Rusija taip pat susiduria su ekonominiais savo invazijos padariniais, sakoma instituto atliktoje analizėje.

Tačiau Rusijos ekspertas Vasilijus Astrovas teigė, kad prezidentui Vladimirui Putinui kitais metais nebus sunku toliau finansuoti karą.

„Rusijos valstybės skola pagal tarptautinius standartus tebėra labai maža, o vyriausybė gali ir toliau skolintis iš šalies bankų“, – sakė V. Astrovas.

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Institutas prognozuoja, kad 2026 m. Rusijos ekonomika augs 0,6 proc., o 2027 m. – 1,3 proc.

Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas sukėlė degalų krizę, dėl kurios padidėjo infliacija.

Maskva įvedė degalų eksporto draudimą, taip apribodama šalies galimybes pasipelnyti iš šiuo metu aukštų pasaulinių kainų, nurodė Vienoje įsikūrę ekonomistai.

Rusijos pramonė taip pat patiria papildomą spaudimą dėl Vakarų sankcijų.

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