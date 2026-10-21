Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per susitikimą su S. Witkoffu pranešė apie Stepheno Hubbardo, prieš kelerius metus Rusijos pajėgų Ukrainoje į nelaisvę paimto amerikiečio, paleidimą.
V. Putinas teigė, kad S. Hubbardas yra Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste, pranešė Rusijos naujienų agentūros. Pasak jų, su Rusijos prezidentu antrame pagal dydį Rusijos mieste susitikęs S. Witkoffas padėkojo Kremliaus šeimininkui už amerikiečio paleidimą.
Mičigano gyventojas S. Hubbardas po uždaro teismo proceso 2024 metais buvo nuteistas beveik septyneriems metams kalėjimo.
Prokurorai teigė, kad jis pasirašė sutartį su Ukrainos kariuomene po to, kai Rusija 2022-ųjų vasarį pasiuntė karius į Ukrainą, ir kovojo kartu su jais, kol po dviejų mėnesių buvo paimtas į nelaisvę.
JAV vyriausybė, valdant Joe Bideno administracijai, S. Hubbardą pripažino neteisingai sulaikytu.
S. Witkoffas nesėkmingai bandė nukreipti Rusiją ir Ukrainą link susitarimo nutraukti karą, kuris vasarį peržengs penkerių metų slenkstį.
D. Trumpas apie galimą šio vyro, buvusio mokytojo, paleidimą užsiminė anksčiau šią savaitę, Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakydamas: „Kalbėjausi su prezidentu Putinu apie poną Hubbardą. Ilgai su juo kalbėjausi. Paprašiau jį paleisti. Pažiūrėkime, kas bus.“
Prasidėjo Putino ir Witkoffo derybos
Šis susitikimas surengtas kitą dieną po to, kai JAV pareigūnas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad V. Putino ir S. Witkoffo derybos prasidėjo Sankt Peterburgo Konstantino rūmuose.
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