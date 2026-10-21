Witkoffas apipylė Putiną liaupsėmis: „Nusipelnote pagyrimo“

74 metų S. Hubbardą prieš dvejus metus Maskvos teismas nuteisė už tai, kad jis esą tarnavo Ukrainos kariuomenėje, nepaisant garbaus amžiaus.
Kodėl Witkoffas pavadino Putiną „humanistu“?
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas apie tai, kad S. Hubbardas paleistas, paskelbė per susitikimą su S. Witkoffu. V. Putinas pridūrė, kad amerikietis jau nuvežtas į oro uostą.
Vėliau tai, kad S. Hubbardas buvo paleistas, socialiniame tinkle patvirtino ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė praėjusią savaitę per pokalbį telefonu paprašęs V. Putino paleisti amerikietį.
Savo ruožtu S. Witkoffas negailėjo pagyrų V. Putinui už šį žingsnį.
„Jūs tiek daug kalbate apie tai, koks humaniškas yra mano prezidentas, prezidentas Trumpas“, – sakė S. Witkoffas.
„Jūs taip pat esate humanistas, pone, ir už tai nusipelnote pagyrimo. Reiškiu jums pagarbą ir dar kartą dėkoju“, – sakė jis Rusijos vadovui, kurio dėl karo nusikaltimų Ukrainoje ieško Tarptautinis baudžiamasis teismas.
Šie komentarai nuskambėjo praėjus vos dviem dienoms po panašių D. Trumpo pareiškimų, kuriais, regis, siekta pateisinti V. Putiną ir Rusijos karą Ukrainoje bei išpuolius prieš civilius gyventojus.
Spalio 19 d. JAV prezidentas pareiškė, kad „Rusija, tiesą sakant, Ukrainos atžvilgiu elgėsi gerai. Ji beveik nieko nedarė“. Tuo tarpu Maskva ir toliau žudė Ukrainos civilius gyventojus.
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