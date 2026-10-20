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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinui bus pateiktas pasiūlymas: siūlys susitikimą su Zelenskiu ir Trumpu

2026-10-20 22:03 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-10-20 22:03
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JAV specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas pasiūlys Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui tiesiogines derybas su Ukrainos prezidentu Volorymyru Zelenskiu ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu, rašo „Politico“.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas pasiūlys Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui tiesiogines derybas su Ukrainos prezidentu Volorymyru Zelenskiu ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu, rašo „Politico“.

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Pasiūlymas surengti trišales lyderių derybas būtų pirmasis tokio pobūdžio aukščiausiojo lygio susitikimas nuo karo pradžios.

Steve'as Witkoffas iš Oslo vyks į Sankt Peterburgą susitikti su rusais

JAV pasiuntinys S. Witkoffas trečiadienį Sankt Peterburge susitiks su Rusijos pareigūnais aptarti Europos ir JAV pasiūlymų dėl taikos Ukrainoje, antradienį pranešė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store.

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Jį cituoja „The Kyiv Independent“.

Tai „galbūt atvers kelią lyderių lygio susitikimui“, Osle vykusioje spaudos konferencijoje po derybų su S. Witkoffu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Suomijos lyderiu Alexander'u Stubbu sakė J. G. Store.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kyjivo santykiai su Vašingtonu sparčiai blogėja, baiminantis, kad JAV gali sulaikyti Ukrainos sąjungininkų finansuojamų oro gynybos raketų „Patriot“ tiekimą bei kitą paramą.

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„Turime aiškių idėjų, kaip pasiekti taiką. Šiose pastangose esame vieningi su savo partneriais Europoje ir norime, kad amerikiečiai šias idėjas perduotų rusams“, – spaudos konferencijoje sakė V. Zelenskis.

„Viena svarbių idėjų – pereiti prie trišalio lyderių susitikimo, kad būtų išspręsti klausimai, kuriuos išspręsti gali tik patys lyderiai“, – nurodė jis.

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S. Witkoffas Rusijos pusei taip pat pristatys pasiūlymus dėl Ukrainos saugumo garantijų, panašių į 5-ąjį straipsnį, kurie buvo aptarti Osle, nurodė V. Zelenskis.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau seniai vengia susitikimo su V. Zelenskiu. Vietoj to Kremliaus šeimininkas, kaip pranešama, siekia kitą mėnesį Kinijoje susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir kinų lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), kad užsitikrintų palankų taikos susitarimą be Ukrainos prie derybų stalo.

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„Aptarėme ir radome esminius saugumo elementus, taip pat aptarėme ir radome esminius ekonomikos elementus“, – naujausias derybas pakomentavo A. Stubbas, pabrėždamas, kad pasiūlymus parengė Europos, Ukrainos ir JAV pareigūnai.

Prie derybų Osle nuotoliniu būdu prisijungė ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris, be to, pareigūnai planuoja diskusijas su Europos šalių patarėjais nacionalinio saugumo klausimais.

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