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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš vienos ES šalies – akibrokštas dėl Ukrainos

2026-10-20 20:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 20:04
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Bulgarija nebedalyvaus teikiant naują Europos Sąjungos (ES) finansinę paramą Ukrainai, antradienį pareiškė šalies premjeras Rumenas Radevas.

ES vėliava (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

Bulgarija nebedalyvaus teikiant naują Europos Sąjungos (ES) finansinę paramą Ukrainai, antradienį pareiškė šalies premjeras Rumenas Radevas.

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Neseniai vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė ES kitais metais skirti jo šaliai dar 70 mlrd. eurų, kad ukrainiečiai galėtų toliau gintis nuo kruvinos Rusijos invazijos.

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R. Radevas kalbėjo su žurnalistais nedideliame Tvardicos miestelyje.

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„Kaip jums tai atrodo visko, kas vyksta Europoje, kontekste? Bulgarija jokiu būdu negali prisidėti prie šių 70 mlrd. eurų“, – premjero žodžius citavo Bulgarijos naujienų agentūra BTA.

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R. Radevas priminė, kad praėjusiais metais ES patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai, skirtą 2026 ir 2027 metams. Trys ES valstybės narės – Vengrija, Čekija ir Slovakija – išsiderėjo galimybę neprisidėti prie šios paskolos finansavimo išlaidų. Tačiau Bulgarija prie jos prisidėjo.

Radevas ragina užbaigti karą Ukrainoje

Pasak jo, karas Ukrainoje sekina Europos šalių ekonomikas, didina socialinę įtampą ir politinį nestabilumą. Jis paragino kuo greičiau užbaigti karą.

„Sprendimo karinėmis priemonėmis pasiekti nepavyks“, – sakė Bulgarijos premjeras, kuris nuo 2017 m. iki atsistatydinimo 2026 m. sausį taip pat ėjo šalies prezidento pareigas.

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