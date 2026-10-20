Posūkis JAV: Trumpas tikisi palaužti Ukrainą iki metų pabaigos?

Rusijos reikalų ekspertas Andrew Weiss sako, kad viskas rodo, jog D. Trumpas ketina priversti Ukrainą sudaryti susitarimą iki gruodžio – būtent tą mėnesį jis pakvietė Vladimirą Putiną prisijungti prie jo G20 Majamyje.
„Vienintelis paaiškinimas, kuris ateina į galvą, tai ryšys su pasirengimo gruodžio mėnesio G20 viršūnių susitikimui etapais. Mano nuomone, čia visai nekalbama apie dyzelinį kurą ar smūgius naftos perdirbimo gamykloms. Esmė ta, kad Trumpas mano, jog gali paskatinti ukrainiečius siekti tam tikro politinio susitarimo“, – sako jis.
Putino sėkmė užkulisiuose: išnaudojo Trumpo baimes?
Tuo pačiu, anot jo, Rusija bando pasinaudoti D. Trumpo administracija, siekdama priversti ukrainiečius atiduoti Donbasą. Tačiau viskas tuo neapsiribos.
„Po to neišvengiamai prasidėtų derybos dėl Ukrainos karinio potencialo apribojimo arba dėl kitų paslėptų Rusijos reikalavimų“, – sako A. Weiss.
Analitikų ir pareigūnų teigimu, V. Putinas, turintis ilgametę patirtį užsitarnaujant užsienio lyderių palankumą ir manipuliuojant jais, dar kartą pademonstravo sugebėjimą pataikauti D. Trumpui ir patraukti jį į savo pusę.
Ekspertų nuomone, šįkart Rusijos lyderis pasinaudojo D. Trumpo nuogąstavimais dėl žemo reitingo ir milžiniškų energijos kainų artėjant rinkimams.
„Rusijos vadovybė pasiekė savotišką politinę pergalę. Viskas įvyko po jų pokalbio telefonu. Tikriausiai Putinui pavyko įtikinti Trumpą“, – sako vienas iš leidinio ekspertų.
Pasak jo, Putinas, „matyt, šį pokalbį vedė labai profesionaliai ir kruopščiai parengė savo argumentus“.
„Manau, Trumpas tiesiog praranda savitvardą, nes jaučiasi įspaustas į kampą ir nepatenkintas vidurio kadencijos rinkimų eiga, o Zelenskis jam paprasčiausiai sutrukdė“, – sako buvęs JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas Europos reikalams Danielis Fridas.
Tuo tarpu dar vienas D. Trumpo posūkis V. Putino link vargu ar ką nors nustebino, pažymi buvęs aukšto rango JAV žvalgybos pareigūnas.
„Jei pažvelgsime į ilgalaikes tendencijas, tampa akivaizdu, kad Trumpas aiškiai teikia pirmenybę Putinui, o ne Zelenskiui. Ir šis prioritetas išlieka nepaisant bet kokių laikinių įtampos sumažėjimo laikotarpių jo santykiuose su Zelenskiu… Giliausiai širdyje jis įsitikinęs, kad Ukraina negali laimėti šio karo: Rusija didesnė, Rusija galingesnė, ir, jei prireiks, Rusija tiesiog sutraiškys Ukrainą“, – pažymi pareigūnas.
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