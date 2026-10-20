TV3 Žinios. Klaipėdoje – muštynės autobuse; Dėliojamas kitų metų biudžetas; Pyktis dėl Trumpo pasisakymų

Seimas pradeda dėlioti kitų metų deficitinį valstybės biudžetą. Nors valdantieji žadėjo stabdyti degalų mokesčių kėlimo planą, vyriausybės patektame biudžeto projekte tai neatsispindi – nuo sausio suplanuota dar viena degalų mokesčių kėlimo banga. Negana to, didės mokesčiai ir ligoniams. Demokratai projekte neranda ir kūdikių priežiūros išmokų kėlimo. Na o opozicija gąsdina, kad kairieji giliai skolose paskandins visą Lietuvą.
Amerikos prezidento Trumpo pasisakymai apie Ukrainą ir Rusiją kuo toliau, tuo daugiau kelia abejonių ir kelia pasipiktinimą ne tik Ukrainoje. Amerikos prezidentas viešai pareiškė, kad Rusija „buvo pakankamai gera“ Ukrainai ir nieko labai blogo nepadarė. Pyktis dėl Trumpo administracijos nuolaidų Amerikos strateginiam priešininkui didėja ir respublikonų tarpe. O Zelenskis, vietoje bandymų gesinti ginčą – toliau atvirai kritikuoja administraciją. Ir didindamas Trumpui viešą spaudimą pradeda naują derybų raundą su D. Trumpo pasiuntiniais.
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