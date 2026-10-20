Skiriasi žinomas sportininkas: „Visi žino...“

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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 17:25
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Teniso žvaigždė Elina Svitolina patvirtino apie skyrybas su Prancūzijos tenisininku Gaëliu Monfilsu, atvirai prabilusi apie emocinius iššūkius, lėmusius šį sprendimą, bei abiejų dėmesį dukrai.

Skyrybos (nuotr. 123rf.com)

Teniso žvaigždė Elina Svitolina patvirtino apie skyrybas su Prancūzijos tenisininku Gaëliu Monfilsu, atvirai prabilusi apie emocinius iššūkius, lėmusius šį sprendimą, bei abiejų dėmesį dukrai.

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Ukrainietė pasidalijo emocinga žinute apie asmeninius sunkumus, kuriuos patyrė vykstant karui Ukrainoje. Ji paaiškino, kad šis sprendimas priimtas po ilgo ir sunkaus jos gyvenimo periodo, kurio metu G. Monfils buvo šalia.

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E. Svitolina pabrėžė, kad dėl skyrybų nė vienas iš jų nėra kaltas, o jų dukra Skai išliks aukščiausias abiejų prioritetas.

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Prabilo apie asmeninius išgyvenimus

E. Svitolina atskleidė, kad karas Ukrainoje ją stipriai paveikė psichiškai, nors viešai apie tai ji kalbėdavo retai. Tenisininkė paaiškino, jog emociniai sunkumai pasiekė ribą, kai jai prireikė padaryti pertrauką teniso karjeroje ir iš naujo atrasti save. Nors G. Monfils visada palaikė ją sunkiais momentais, ji suprato, kad su kai kuriais iššūkiais turi susidoroti viena.

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„Tai pats sunkiausias dalykas, kuriuo man kada nors teko pasidalyti. Visi žino, kiek daug man reiškia Ukraina. Tačiau apie ką retai kalbėdavau – tai ką šis karas padarė mano vidui,“ – rašė E. Svitolina.

Ji taip pat apibūdino nemiegotas naktis, abejones ir jausmą, kad praranda save – viską, ko kiti matyti negalėjo. Pasak jos, G. Monfils matė šias kančias ir palaikė ją viso proceso metu. Vis dėlto ji galiausiai suprato, kad būdama santuokoje negali rasti kelio atgal į save.

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„Tai sunkiausia tiesa, su kuria man teko susidurti, ir sunkiausias dalykas, kurį teko ištarti mylimam žmogui,“ – teigė ji.

E. Svitolina pagyrė G. Monfils už pagarbą jos sprendimui ir pabrėžė, kad jo reakcijos ji niekada nepamirš.

Dukra išlieka prioritetu

Nepaisant santuokos pabaigos, E. Svitolina aiškiai davė suprasti, kad jų šeimos ryšys nenutrūks. Pora augina dukrą Skai, ir abu tėvai aktyviai dalyvaus jos gyvenime.

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„Mūsų santuoka baigiasi, tačiau mūsų šeima – ne. Mes visada būsime jos tėvai, petys į petį, kiekviename jos gyvenimo žingsnyje,“ – rašė tenisininkė.

E. Svitolina taip pat paprašė visuomenės gerbti jų privatumą šiuo sunkiu laikotarpiu ir pabrėžė, kad dėl šio sprendimo nereikėtų kaltinti nė vieno iš jų.

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Ši žinia pasirodė tuo metu, kai G. Monfils teniso karjera, atrodo, baigėsi anksčiau nei tikėtasi. Jis planavo pasitraukti iš didžiojo sporto sezono pabaigoje, o „Paris Masters“ turnyras turėjo tapti jo atsisveikinimo renginiu. Tačiau sporto dopingo kontrolės organizacija jį įtraukė į baigusiųjų karjerą sąrašą jau nuo spalio 5 d. Šis sutapimas iškėlė klausimų, ar asmeniniai pokyčiai turėjo įtakos jo sprendimui, tačiau tiesioginis ryšys nebuvo patvirtintas.

G. Monfils pasitraukimas žymi jo ilgos ir istorinės karjeros pabaigą, o E. Svitolina prašo supratimo bei erdvės, jiems pradedant naują etapą kaip bendrai dukrą auginantiems tėvams.

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