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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Trumpo ir Putino susitarimas gali subliukšti: Rusijai pritrūks dyzelino?

2026-10-21 19:48 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 19:48
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JAV prezidento Donaldo Trumpo susitarimas su Kremliumi dėl dyzelino tiekimo pasaulinei rinkai veikiausiai nepadės reikšmingai nesumažinti kainų, teigia naujienų agentūros „Reuters“ kalbinti analitikai ir rinkos dalyviai – kiekiai, kuriuos pažadėta pristatyti, yra per maži, o Ukrainos atakos trukdo Rusijai didinti gamybą.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)

JAV prezidento Donaldo Trumpo susitarimas su Kremliumi dėl dyzelino tiekimo pasaulinei rinkai veikiausiai nepadės reikšmingai nesumažinti kainų, teigia naujienų agentūros „Reuters“ kalbinti analitikai ir rinkos dalyviai – kiekiai, kuriuos pažadėta pristatyti, yra per maži, o Ukrainos atakos trukdo Rusijai didinti gamybą.

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D. Trumpas pareiškė, kad Rusija nedelsdama patieks 300 tūkst. tonų (2,25 mln. barelių) dyzelino, lapkritį – dar 500 tūkst. tonų, o „iškart po to“ – dar 1 mln. tonų. Pirmąją siuntą paskirsčius per mėnesį, ji sudarytų apie 73 tūkst. barelių per dieną.

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„Reuters“: Rusijai gali pritrūkti dyzelino įvykdyti Trumpo susitarimą Putinu

Ekspertai perspėjo, kad tokio kiekio nepakanka pastebimai sumažinti kainas. Analitikos bendrovės „Kpler“ vertinimu, tam reikėtų bent 400 tūkst. papildomų barelių dyzelino per dieną. Konsultacijų bendrovė „Baringa“ nurodo dar didesnį minimalų kiekį – 850 tūkst. barelių per dieną.

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Dyzelinas, kurį Putinas ketino parduoti, vienaip ar kitaip būtų patekęs į pasaulinę rinką. Vienintelis skirtumas – kiek jo būtų gavusios Jungtinės Valstijos“, – savaitgalį sakė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio. D. Trumpas iš pradžių teigė, kad dyzelinas bus tiekiamas JAV ir pasaulinėms rinkoms, tačiau vėliau patikslino, kad siuntos nebus skirtos konkrečiai Jungtinėms Valstijoms.

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Energetikos politikos tyrimų fondas (Energy Policy Research Foundation) apskaičiavo, kad susitarimui įvykdyti Rusija turėtų papildomai pagaminti nuo 384 tūkst. iki 509 tūkst. barelių dyzelino per dieną. Šiuo metu šalis per dieną pagamina apie 1,4 mln. barelių, o vidaus rinkoje suvartoja maždaug 1,2 mln. barelių, todėl eksportui lieka tik nedidelis perteklius.

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„Abejojame, ar Rusijos naftos perdirbimo gamyklos apskritai galėtų padidinti eksportą, kai manoma, kad šiuo metu iki 45 proc. šalies naftos perdirbimo pajėgumų neveikia“, – nurodė „Baringa“.

Jei Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas liautųsi, šios įmonės galėtų pradėti remonto darbus ir ilgainiui padidinti gamybos apimtis. Tačiau, naujienų agentūros „Reuters“ šaltinių teigimu, vargu ar tai pavyktų padaryti iki metų pabaigos.

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