„Ar esate sergantis žmogus?“: Trumpas išplūdo žurnalistą, bet šis atsikirto

Panašu, kad žurnalistas pradėjo klausinėti apie Rytų Potomako parko pertvarkymą, įskaitant galimą naują golfo aikštyną.
„Golfo aikštyne, pone, jūs esate tikras golfo meistras...“ – spėjo pasakyti „The Independent“ žurnalistas Andrew Feinbergas, tačiau buvo pertrauktas.
Trumpas užsipuolė žurnalistą
„Palaukite, palaukite, palaukite, palaukite“, – ėmė sakyti D. Trumpas.
Tada A. Feinbergas pasakė dar kažką, o prezidentas tarė: „Tylėkite, tylėkite.“
„Kas su jumis negerai? Ar esate sergantis žmogus?“ – paklausė D. Trumpas.
„Kiek žinau, ne, pone“, – atsakė A. Feinbergas.
Vėliau A. Feinbergas pareiškė, kad neseniai buvo atlikęs kasmetinį sveikatos patikrinimą ir kad viskas praėjo gerai. Jis taip pat nurodė, kad „vykdžiau savo darbą ir rytoj grįšiu“.
Viceprezidentas J. D. Vance taip pat internete užsipuolė A. Feinbergą, platformoje „X“ paskelbdamas vaizdo įrašą su A. Feinbergo ir D. Trumpo pokalbiu.
„Prezidentas Donaldas Trumpas kerta kvailiui „žurnalistui“ Andrew Feinbergui už netinkamą elgesį Ovaliniame kabinete“, – parašė jis.
Žurnalistas atkirto J. D. Vance‘ui.
„Jei ketinate mane įžeidinėti, bent jau turėkite drąsos pažymėti mano paskyrą“, – parašė jis.
D. Trumpas dažnai užsipuola žurnalistus, ypatingai, jei klausimai jam nepatogūs, o sau kritišką spaudą vadina melagienomis.
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