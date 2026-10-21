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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Antras per dieną: „Telegram“ kanaluose skelbiama, kad rusai neteko dar vieno naikintuvo

2026-10-21 21:21 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 21:21
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Trečiadienį Rusijos pajėgos prarado du naikintuvus. Kiek anksčiau pranešta, kad vienas naikintuvas sudužo Kaliningrade. Vėliau vakare „Telegram“ kanaluose pasirodė nepatvirtinta informacija, kad rusai neteko dar vieno naikintuvo „Su-30SM“, rašo UNIAN.

Naikintuvas Su-30 (nuotr. Telegram)

Trečiadienį Rusijos pajėgos prarado du naikintuvus. Kiek anksčiau pranešta, kad vienas naikintuvas sudužo Kaliningrade. Vėliau vakare „Telegram“ kanaluose pasirodė nepatvirtinta informacija, kad rusai neteko dar vieno naikintuvo „Su-30SM“, rašo UNIAN.

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Skelbiama, kad šį kartą abu pilotai žuvo.

Apie tai pranešė grupė „Ukraine context“, kuri siejama su Prezidento administracijos vadovu Kyryla Budanovu.

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Tai, kad rusai neteko naikintuvo, pripažįsta ir rusų kariniai tinklaraštininkai.

„Deja, nelaimės niekada neateina vienos. Amžino skrydžio, broliai“, – skelbia su Rusijos karine aviacija susijęs Rusijos tinklaraštininkas „Fighterbomber“.

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„Diena – šūdas. Du lėktuvai. Gyvensime!“ – rašo propagandistas Kirilas Fedorovas.

Antrojo lėktuvo praradimo aplinkybės ir vieta šiuo metu nėra aiškios.

Per mokomąjį skrydį Kaliningrado srityje sudužo rusų naikintuvas „Su-30“

Rusijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad su Lenkija ir Lietuva besiribojančioje Kaliningrado srityje per mokomąjį skrydį sudužo rusų naikintuvas „Su-30“.

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.

Nelaimės priežasties Maskva nepaminėjo. Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad įgula katapultavosi ir buvo evakuota antžeminės paieškos ir gelbėjimo komandos, tačiau neatskleidė, ar pilotai nukentėjo.

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