Skelbiama, kad šį kartą abu pilotai žuvo.
Apie tai pranešė grupė „Ukraine context“, kuri siejama su Prezidento administracijos vadovu Kyryla Budanovu.
Tai, kad rusai neteko naikintuvo, pripažįsta ir rusų kariniai tinklaraštininkai.
„Deja, nelaimės niekada neateina vienos. Amžino skrydžio, broliai“, – skelbia su Rusijos karine aviacija susijęs Rusijos tinklaraštininkas „Fighterbomber“.
„Diena – šūdas. Du lėktuvai. Gyvensime!“ – rašo propagandistas Kirilas Fedorovas.
Antrojo lėktuvo praradimo aplinkybės ir vieta šiuo metu nėra aiškios.
Per mokomąjį skrydį Kaliningrado srityje sudužo rusų naikintuvas „Su-30“
Rusijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad su Lenkija ir Lietuva besiribojančioje Kaliningrado srityje per mokomąjį skrydį sudužo rusų naikintuvas „Su-30“.
Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
Nelaimės priežasties Maskva nepaminėjo. Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad įgula katapultavosi ir buvo evakuota antžeminės paieškos ir gelbėjimo komandos, tačiau neatskleidė, ar pilotai nukentėjo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.