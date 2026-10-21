Ukrainietis bandė išvykti iš Ukrainos vedęs būsimą uošvę

Ukrainos pasienio apsaugos tarnyba trečiadienį pranešė, kad jo sumanymas išvengti apribojimų, taikomų karo prievolės amžiaus vyrams išvykstant iš šalies, žlugo tikrinant dokumentus prie Moldovos sienos.
Vyras mėgino išvykti iš Ukrainos vedęs būsimą uošvę
Pareigūnų teigimu, 37 metų vyras ir 52 metų moteris nesugebėjo įtikinamai paaiškinti savo vos tris mėnesius trunkančios santuokos ir tariamų romantinių santykių. Pranešime sakoma, kad jų pasakojimai, kaip susipažino ir kaip kartu gyveno, nesutapo ir buvo prieštaringi.
Nuo 2022 m. vasarį prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos Ukrainoje galioja karo padėtis ir vykdoma mobilizacija. 23–60 metų vyrams, kuriems taikoma karo prievolė, leidžiama išvykti iš šalies tik ypatingomis aplinkybėmis. Viena iš jų – lydėti negalią turinčią žmoną. Todėl daugelis vyrų mėgina išvykti iš karo niokojamos šalies naudodamiesi suklastotais dokumentais arba sudarydami fiktyvias santuokas.
Pasienio apsaugos tarnybos duomenimis, vyrui neleista išvykti iš Ukrainos. Jam taip pat pareikšti įtarimai dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo. Vakarų Ukrainos gyventojui gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Neaišku, ar vyras buvo perduotas karo prievolės ir mobilizacijos pareigūnams. Pranešime taip pat nepaaiškinta, kas nutiko negalią turinčiai moteriai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.