Žiniasklaida: Trumpas mano, kad Ukrainos smūgiais Rusijai siekiama pakenkti respublikonams

D. Trumpas pareikalavo „energetinių paliaubų“ tarp Ukrainos ir Rusijos. Anksčiau šį mėnesį jis net paskelbė apie jų sudarymą, nors iš tikrųjų nieko panašaus neįvyko.
Trumpo įsitikinimas dėl Ukrainos smūgių Rusijai
Visą savo pyktį jis nukreipė išimtinai į Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
„Jis šiuos išpuolius laiko atsakingais už energijos išteklių kainų kilimą, tuo pačiu ignoruodamas tikrąją priežastį: Irano gebėjimą mesti iššūkį Jungtinėms Valstijoms ir užblokuoti Hormūzo sąsiaurį“, – cituojamas „The Atlantic“ straipsnis.
Apie tai leidiniui komentavo trys D. Trumpo aplinkos žmonės.
Anot jų, D. Trumpas įtikino save, kad Ukrainos smūgiais naftos perdirbimo gamykloms iš dalies siekiama pakenkti respublikonų šansams kitą mėnesį vyksiančiuose rinkimuose – o tai reiškia, kad ir jo paties šansams.
D. Trumpas nekreipė dėmesio į Maskvos atakas prieš Ukrainos elektros energetikos infrastruktūrą. Be to, anksčiau šią savaitę vos kelios valandos po to, kai dėl drono smūgio į parką žuvo šeši žmonės, tarp jų – du vaikai – jis sumenkino Rusijos smūgių Ukrainos miestams reikšmę, pareikšdamas, kad Rusija, esą, nedaro tiek daug.
Leidinio teigimu, spaudimas gali sustiprėti.
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