Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: Trumpas mano, kad Ukrainos smūgiais Rusijai siekiama pakenkti respublikonams

2026-10-21 23:25 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 23:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš dalies įtikino save, kad Ukrainos smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms bandoma pakenkti respublikonams, remdamiesi „The Atlantic“ rašo UNIAN.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš dalies įtikino save, kad Ukrainos smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms bandoma pakenkti respublikonams, remdamiesi „The Atlantic“ rašo UNIAN.

REKLAMA
0

D. Trumpas pareikalavo „energetinių paliaubų“ tarp Ukrainos ir Rusijos. Anksčiau šį mėnesį jis net paskelbė apie jų sudarymą, nors iš tikrųjų nieko panašaus neįvyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpo įsitikinimas dėl Ukrainos smūgių Rusijai

Visą savo pyktį jis nukreipė išimtinai į Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis šiuos išpuolius laiko atsakingais už energijos išteklių kainų kilimą, tuo pačiu ignoruodamas tikrąją priežastį: Irano gebėjimą mesti iššūkį Jungtinėms Valstijoms ir užblokuoti Hormūzo sąsiaurį“, – cituojamas „The Atlantic“ straipsnis.

REKLAMA

Apie tai leidiniui komentavo trys D. Trumpo aplinkos žmonės.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Anot jų, D. Trumpas įtikino save, kad Ukrainos smūgiais naftos perdirbimo gamykloms iš dalies siekiama pakenkti respublikonų šansams kitą mėnesį vyksiančiuose rinkimuose – o tai reiškia, kad ir jo paties šansams.

D. Trumpas nekreipė dėmesio į Maskvos atakas prieš Ukrainos elektros energetikos infrastruktūrą. Be to, anksčiau šią savaitę vos kelios valandos po to, kai dėl drono smūgio į parką žuvo šeši žmonės, tarp jų – du vaikai – jis sumenkino Rusijos smūgių Ukrainos miestams reikšmę, pareikšdamas, kad Rusija, esą, nedaro tiek daug.

Leidinio teigimu, spaudimas gali sustiprėti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas EPA
Trumpas apie karo Ukrainoje pabaigą: esame arčiau nei bet kada
Steve'as Witkoffas ir Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
Witkoffo žodžiai sukėlė audrą, neišlaikė net savi: „WTF, Steve`ai?“ (2)
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Ankoridže, 2025-ieji (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
Rusija skelbia: ruošiamasi Putino, Trumpo ir Jinpingo susitikimui (8)
Vladimiras Putinas, Steve'as Witkoffas (nuotr. Telegram)
Kremlius skelbia Putino ir Witkoffo susitikimo detales: įvardijo datą, kada sutiktų vėl sėsti prie derybų stalo su Ukraina (4)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų