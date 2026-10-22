Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nausėda: derybos dėl karo Ukrainoje baigties be Kyjivo primintų pasidalijimą įtakos zonomis

2026-10-22 13:01 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-22 13:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Derybose dėl Rusijos pradėto karo pabaigos privalo dalyvauti Ukraina, o formatai be Kyjivo atstovų kelia įtarimų dėl galimo įtakos zonų pasidalijimo, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Derybose dėl Rusijos pradėto karo pabaigos privalo dalyvauti Ukraina, o formatai be Kyjivo atstovų kelia įtarimų dėl galimo įtakos zonų pasidalijimo, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

REKLAMA
2

„Derybose būtinai privalo dalyvauti pati Ukraina, todėl formatai, kuriuos siūlo pati Rusija, kaip antai Kinijos, JAV ir Rusijos formatas, kelia įtarimų, kad gali pasikartoti Antrojo pasaulinio karo scenarijus ir gali būti pasidalinta įtakos zonomis. Tai (...) kelia didelį susirūpinimą visame regione“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, Pekinas negali būti visiškai nešališku tarpininku, kol tebėra Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoju.

REKLAMA
REKLAMA

Taip prezidentas kalbėjo po Kremliaus trečiadienį išplatinto pranešimo, jog rengiamas Rusijos prezidento Vladimiro Putino, JAV lyderio Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) trišalis susitikimas. Jį siekiama įtraukti į kito mėnesio Azijos ir Ramiojo vandenyno viršūnių susitikimo programą Šendžene.

REKLAMA

Savo ruožtu JAV pasiuntinys Sankt Peterburge trečiadienį surengė derybas su Rusijos prezidentu. Po Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo) ir V. Putino susitikimo D. Trumpas pareiškė manantis, kad Rusijos karo Ukrainoje pabaiga gali būti arčiau nei bet kada anksčiau.

Kremlius nurodė, kad „iš esmės“ neprieštarauja trišalių derybų tarp Rusijos, Ukrainos ir JAV atnaujinimui. Vis dėlto po šio vizito Kremliaus smūgiai nesiliovė.

REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėda pažymėjo, kad derybose turėtų dalyvauti ir Europos atstovas. Anot jo, ES interesams galėtų atstovauti Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta).

„Karo pabaiga labai smarkiai lems saugumo ir bendrąją ekonominę socialinę situaciją visame Europos žemyne, todėl Europos atstovų dalyvavimas derybose būtų visiškai natūralus, bet tam mes turime iškelti labai aiškius kriterijus“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Minima nemažai pavardžių, tačiau vienas kriterijus yra itin svarbus – toks asmuo turėtų turėti visų 27 ES valstybių mandatą. Šiuo metu toks formalus mandatas (...) yra suteiktas Antonio Costai. Todėl dar kažkokio papildomo mandato, ko gero, nereikia“, – aiškino prezidentas.

G. Nausėda pridūrė, kad Rusija priešinsis bet kokiam Europos dalyvavimui derybose, todėl žemyno atstovai turi dėti papildomas diplomatines pastangas.

REKLAMA

Rusijos ir Ukrainos reikalavimai dėl susitarimo tebėra labai nutolę vieni nuo kitų, abiejų šalių pajėgoms įstrigus mūšio lauke ir kasdien smūgiuojant viena kitai ilgojo nuotolio ginklais.

Jau penktus metus trunkantis konfliktas tapo daugiausiai gyvybių nusinešusiu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maskvos patriarchatui pavaldžių Lietuvos stačiatikių cerkvė (nuotr. stop kadras)
Dienos įvykiai glaustai: diskusijos dėl Stačiatikių Bažnyčios, aptikta viena didžiausių Baltijos šalyse narkotikų gamybos laboratorijų
Valdas Adamkus (BNS nuotr.)
Andrius Kubilius apie 100 metų jubiliejų minėsiantį Valdą Adamkų: jis į Lietuvą atnešė Vakarus (7)
Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas (nuotr. Dainiaus Labučio)
Dienos įvykiai glaustai: parlamentui pristatytas kitų metų Lietuvos biudžeto projektas
Susitikimas su Sviatlanas Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Cichanouskaja apie JAV ir Rusijos susitarimą: verslo sandorių su diktatoriais neturėtų būti (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų