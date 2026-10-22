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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Į JAV grįžo Putino paleistas amerikietis: „Taip, jis sugrįžo“

2026-10-22 16:44 / šaltinis: BNS
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2026-10-22 16:44
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Į Jungtines Valstijas grįžo į pensiją išėjęs JAV mokytojas, kurį rusų diktatorius Vladimiras Putinas paleido po ketverių metų kalinimo Rusijoje už tariamą kovą Ukrainos pusėje, ketvirtadienį pranešė jo advokatas.

JAV vėliava | EPA nuotr.
GALERIJA (27)

Į Jungtines Valstijas grįžo į pensiją išėjęs JAV mokytojas, kurį rusų diktatorius Vladimiras Putinas paleido po ketverių metų kalinimo Rusijoje už tariamą kovą Ukrainos pusėje, ketvirtadienį pranešė jo advokatas.

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„Taip, jis sugrįžo“, – naujienų agentūrai AFP patvirtino Stepheno Hubbardo advokatas Martinas De Luca.

Daugiau informacijos jis nepaskelbė.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ankstyvą ketvirtadienio rytą pasidalijo nuotraukomis, kuriose S. Hubbardas šypsosi pozuodamas su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu.

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Kitoje nuotraukoje aštuntą dešimtį metų skaičiuojantis buvęs anglų kalbos mokytojas nedideliame lėktuve įamžintas su kitais žmonėmis, jie laiko JAV vėliavą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Hubbardas buvo paleistas neprireikus rengti apsikeitimo kaliniais

D. Trumpas pareiškė, kad S. Hubbardas buvo paleistas neprireikus rengti apsikeitimo kaliniais. Vis dėlto respublikonų lyderis prieš pat amerikiečio paleidimą panaikino dalį sankcijų Rusijai ir sutiko pirkti rusišką dyzeliną – tai yra paspirtis Kremliui finansuojant besitęsiančią invaziją į Ukrainą.

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S. Witkoffas trečiadienį lankėsi Rusijoje, kur susitiko su V. Putinu. Rusijos lyderis po to pareiškė, kad Maskva iš esmės yra pasirengusi atnaujinti derybas su Ukraina ir JAV dėl karo užbaigimo.

S. Hubbardo šeima ir advokatai teigė, kad jis gyveno Ukrainos mieste Iziume, kai 2022 metais buvo sulaikytas Rusijos pajėgų.

Jis buvo nuteistas kalėti beveik septynerius metus, apkaltinus jį buvus Kyjivo „samdiniu“. Pats vyras kaltinimus neigia.

Kartu su S. Hubbardu kalintas ukrainietis AFP sakė, kad areštinėje amerikietis patyrė kankinimus.

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