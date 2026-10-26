Žuvus 15-mečiui motociklininkui – svarbus policijos eksperimentas avarijos vietoje

Smūgis į „Audi Q5“ buvo stiprus – motociklas „Kawasaki“ lūžo į dalis, priekinė motociklo dalis įstrigo automobilio priekyje.
Policija atliks kliūties matomumo eksperimentą
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariatas nurodo, kda šiandien, spalio 26 d., nuo 18 val. 30 min. iki 19 val. eismo įvykio vietoje – Vilniaus r., Leičių k., A. Mickevičiaus g., važiuojant nuo Sudervės (3,184 km nuo Sudervės) Čekoniškių link, ties įvažiavimu į Prapuolių g., planuojama atlikti kliūties matomumo eksperimentą, todėl laikinai bus ribojamas eismas šioje kelio atkarpoje.
„Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir vairuotojų prašome rinktis kitą važiavimo maršrutą“, – pridedama pranešime.
Eksperimentas, tikėtina, bus atliekamas nustatyti, ar „Audi“ vairuotojas galėjo matyti be šviesų važiavusį motociklininką.
Motociklininkas važiavo be šviesų, neturėjo teisės vairuoti
Pirminiais duomenimis, visureigis „Audi“ išvažiavo iš šalutinio kelio ir nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio motociklininko.
Jau paaiškėjo, kad 29-erių metų „Audi“ vairuotojas buvo blaivus. „Audi“ važiavo šeima, automobilyje buvo ir visai mažų vaikų.
„Audi“ vairuotojas papasakojo, kad motociklininkas greičiausiai važiavo be šviesų. Išvažiuodamas iš šalutinio kelio jis apsižvalgė, tačiau motociklo nebuvo matyti, po to jis pajuto smarkų smūgį.
Visureigio vairuotojas pagrindiniame kelyje matė tik automobilio šviesas tolumoje. Ant krosinio motociklo žibintų veikiausiai net ir nebuvo.
Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizduose ant to paties motociklo žibintų nėra. Nėra ir valstybinio numerio, motociklas greičiausiai neregistruotas. Anot „Audi“ vairuotojo, buvo du motociklai, su vienu iš jų jo vairuojamas „Audi“ susidūrė. Kitas motociklininkas po avarijos nuvažiavo – paspruko palikęs ant asfalto gulintį bičiulį.
„Audi“ vairuotojui kiti vairuotojai esą pasakojo, kad prieš pat susidūrimą motociklininkai tamsoje važiavo ir ant vieno rato.
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