Avarijoje žuvęs 15-metis pasivažinėjimais dalijosi „TikTok“: gyventojai prakalbo apie paauglio šeimą

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vaizdus, kaip su motociklu siautėja Vilniaus apylinkėse, į socialinius tinklus 15-metis kėlė apie pusmetį. Ir šie pasivažinėjimai baigėsi tuo, kad trečiadienį apie 19 valandą specialiosioms tarnyboms pranešta apie avariją netoli Leičių kaimo. Tuo metu jau buvo tamsu, saulė nusileido apie 18 val. 15-metis motociklininkas žuvo.
Kelią dėl avarijos užtvėrė policijos pareigūnai, įvykio vietoje dirbo tyrėjai. Smūgis į „Audi Q5“ buvo stiprus – motociklas „Kawasaki“ lūžo į dalis, priekinė motociklo dalis įstrigo automobilio priekyje.
Motociklininkas važiavo be šviesų, neturėjo teisės vairuoti
Pirminiais duomenimis, visureigis „Audi“ išvažiavo iš šalutinio kelio ir nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio motociklininko.
Jau paaiškėjo, kad 29-erių metų „Audi“ vairuotojas buvo blaivus. „Audi“ važiavo šeima, automobilyje buvo ir visai mažų vaikų.
„Audi“ vairuotojas papasakojo, kad motociklininkas greičiausiai važiavo be šviesų. Išvažiuodamas iš šalutinio kelio jis apsižvalgė, tačiau motociklo nebuvo matyti, po to jis pajuto smarkų smūgį.
Visureigio vairuotojas pagrindiniame kelyje matė tik automobilio šviesas tolumoje. Ant krosinio motociklo žibintų veikiausiai net ir nebuvo.
Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizduose ant to paties motociklo žibintų nėra. Nėra ir valstybinio numerio, motociklas greičiausiai neregistruotas. Anot „Audi“ vairuotojo, buvo du motociklai, su vienu iš jų jo vairuojamas „Audi“ susidūrė. Kitas motociklininkas po avarijos nuvažiavo – paspruko palikęs ant asfalto gulintį bičiulį.
„Audi“ vairuotojui kiti vairuotojai esą pasakojo, kad prieš pat susidūrimą motociklininkai tamsoje važiavo ir ant vieno rato.
Motociklą padėjo įsigyti artimieji
Vaikinas neturėjo teisės vairuoti motociklo. Vietos gyventojai kalba, kad 15-mečio tėvas yra žuvęs motociklo avarijoje. Motociklą paaugliui esą yra nupirkę artimieji – vieni davė pinigų, kiti padėjo įsigyti patį motociklą.
Kelyje į Sudervę ir gretimuose keliukuose, bekelėse, jie siautėjo nuolat, dažnai važinėjo net ne dviese, o būriais. Vaikinas važiuodamas ant vieno rato yra ir apsivertęs, sužalojimų anksčiau, matyt, jis išvengė.
Pirminiais duomenimis, mažiausiai pusmetį sostinės pakraštyje siautėjęs paauglys policijai dar nebuvo įkliuvęs. Tačiau jis jau buvo žinomas policijai, greičiausiai pareigūnai yra matę socialiniuose tinkluose paviešintus vaizdo įrašus dar prieš šiurpią avariją. Juose tiek pažeidimų, dėl kurių vaikinas veikiausiai ilgai negalėtų net laikyti vairavimo egzamino.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.