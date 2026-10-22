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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lemtinga klaida – aiškėja sukrečiančios 16-mečio žūties detalės ir kas įvyko

2026-10-22 12:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 12:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio, spalio 21 d., vakarą Vilniaus rajone žuvo motociklu važiavęs 16-metis. Paaiškėjo, kad jis neturėjo teisės vairuoti tokios kategorijos motociklo, bet to, važiavo galimai neįsijungęs šviesų.

Trečiadienio, spalio 21 d., vakarą Vilniaus rajone žuvo motociklu važiavęs 16-metis. Paaiškėjo, kad jis neturėjo teisės vairuoti tokios kategorijos motociklo, bet to, važiavo galimai neįsijungęs šviesų.

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Pranešimo apie eismo įvykį kelyje Vilnius–Sudervė specialiosios tarnybos sulaukė maždaug 19 valandą. Tuo metu jau buvo tamsu, saulė nusileido apie 18 val.

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Kaip nurodė Bendrasis pagalbos centras (BPC), paskambino įvyko liudininkas.

„Pranešė pravažiuojantis, kuris tarnybų laukė vietoje. Nurodė, kad susidūrė automobilis ir motociklas, motociklininkas guli ant kelio. Daugiau informacijos nesuteikė“, – atsakė BPC vyriausioji specialistė Audronė Luneckienė.

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FOTOGALERIJA. Vilniaus rajone žuvo paauglys mototociklininkas

Policijos departamentas pranešė, kad automobilis „Audi Q5“, vairuojamas vyro (g. 1997 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu krosiniu motociklu.

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Jau paaiškėjo, kad „Audi“ vairuotojas buvo blaivus. „Audi“ važiavo šeima, automobilyje buvo ir visai mažų vaikų.

Paauglys pažeidė KET taisykles

Vairuotojas TV3 Žinių žurnalistui sakė, kad išvažiuodamas į pagrindinį kelią įdėmiai apsižvalgė, jis pamatė tik automobilio šviesas tolumoje. Vairuotojas spėja, kad pagrindiniu keliu važiavę motociklininkai nebuvo įsijungę šviesų.

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Anot vairuotojo, buvo du motociklai, su vienu jo vairuojamas „Audi“ susidūrė. Kitas motociklininkas po avarijos nuvažiavo: paspruko palikęs ant asfalto gulintį bičiulį. „Audi“ vairuotojui kiti vairuotojai esą pasakojo, kad prieš pat susidūrimą motociklininkai tamsoje važiavo ir ant vieno rato.

Atvažiavę medikai konstatavo, kad su automobiliu susidūręs motociklininkas nebegyvas. Automobiliu „Audi“ važiavę žmonės nenukentėjo.

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Smūgis į „Audi“ buvo labai smarkus: „Kawasaki“ lūžo į dalis, priekinė motociklo dalis įstrigo automobilio priekyje. Pirminiais duomenimis, motociklas neregistruotas, jis buvo be valstybinio numerio.

TV3 duomenimis, žuvęs motociklininkas jau anksčiau buvo pakliuvęs į Kelių policijos akiratį, tik kol kas neaišku, ar vaikiną pareigūnai buvo kada nors sulaikę, ar jis jau buvo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

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Gyventojai pasakoja apie gatvės chuliganus

Šalia užtverto kelio sutikti vairuotojai pasakojo, kad dieną ir pavakare apylinkėse matė krosiniais motociklais chuliganiškai važinėjančius jaunuolius, jie esą važiavo ir ant vieno rato. Kelyje į Sudervę ir gretimuose keliukuose, bekelėse, jie siautėjo nuolat.

Gyventojai dėl kelių chuliganų skundžiasi dažnai – jų pasipiktinimus galima perskaityti ir socialiniuose tinkluose. Pasak gyventojų, kartais sostinės gatvėse jaunuoliai triukšmauja ir iki pat 3 val. nakties, o susirinkę vairuotojai specialiai garsiai gazuoja ar lenktyniauja tarpusavyje.

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Dar vasarą naujienų portalui tv3.lt Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas nurodė, kad gyventojų skundų dėl pernelyg triukšmingų transporto priemonių šiltuoju metų laiku savivaldybė sulaukia kasmet.

„Siekiant spręsti šią problemą, Vilniaus miesto savivaldybė įsigijo ir perdavė policijai triukšmo matavimo įrenginį, kad pareigūnai, vykdydami eismo kontrolę, galėtų matuoti įtartinai garsiai veikiančių transporto priemonių skleidžiamą triukšmą“, – liepos pabaigoje komentavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas.

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G. Grubinskas pridūrė, kad pastebėjus nelegalias lenktynes gyventojai turėtų nedelsdami skambinti Bendruoju pagalbos telefonu – 112. 

Savo ruožtu Vilniaus VPK atstovas Tomas Bražėnas patvirtino, kad šiltuoju metų laikotarpiu išties dažniau gaunami pranešimai dėl triukšmingų transporto priemonių, agresyvaus vairavimo ir galimų nelegalių transporto priemonių vairuotojų susibūrimų, o tokie pranešimai gaunami būtent tamsiuoju paros metu.

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Tiesa, kiek tokių pranešimų yra gaunama, policijos atstovas pasakyti negalėjo. T. Bražėnas pridūrė, jog pranešimai pasitvirtina ne visuomet.

„Atskiros statistikos, kurioje būtų išskirti tik pranešimai dėl triukšmingų transporto priemonių ar galimų nelegalių lenktynių, policija nekaupia, todėl tikslaus tokių pranešimų skaičiaus pateikti negalime.

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Taip pat gaunami pranešimai, kurie ne visada pasitvirtina. Gaunami pranešimai, dėl konkrečių transporto priemonių, kurie galimai viršija triukšmo lygį, tačiau atlikus tyrimą ir patikrinus transporto priemonę informacija nepasitvirtina“, – komentavo T. Bražėnas. 

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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

Dėl keliamo triukšmo gresia ir 1000 eurų siekianti bauda

Policijos atstovas pažymėjo, kad dažniausiai automobilių keliamas per didelis triukšmas yra užfiksuojamas tose gyvenvietėse, kur eismas yra intensyvesnis, yra plačios gatvės ar didesnės automobilių stovėjimo aikštelės, kuriose vakarais ir naktimis renkasi transporto priemonių vairuotojai.

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„Vilniaus apskr. VPK Kelių policijos skyrius nuolat organizuoja tikslines policines priemones, kurių metu kontroliuojamas leistino greičio laikymasis, transporto priemonių techninė būklė, triukšmo lygis, vairuotojų blaivumas ir kiti Kelių eismo taisyklių reikalavimai.

Priemonės organizuojamos tiek pagal iš anksto parengtus planus, tiek atsižvelgiant į gyventojų gaunamus pranešimus. Nustačius pažeidimus, taikomos teisės aktuose numatytos poveikio priemonės“, – sakė T. Bražėnas.

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Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog už Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų triukšmo valdymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį.

Už pirmą kartą padarytą pažeidimą gali būti skiriama bauda nuo 100 iki 600 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 500 iki 1000 eurų.

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