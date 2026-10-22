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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aiškėja daugiau detalių apie tragediją Vilniaus rajone: žuvo motociklininkas paauglys

2026-10-22 03:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 03:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus rajone trečiadienį vakare žuvo motociklininkas paauglys. TV3 duomenimis, važiuodamas krosiniu motociklu „Kawasaki“ į avariją netoli Leičių kaimo pateko 2010 m. gimęs vaikinas. Jis neturėjo teisės vairuoti tokios kategorijos motociklo. Pirminiais duomenimis, tamsoje motociklininkas važiavo neįsijungęs šviesų: krosiniame motocikle žibintų veikiausiai net ir nebuvo.

Vilniaus rajone žuvo paauglys mototociklininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (37)

Vilniaus rajone trečiadienį vakare žuvo motociklininkas paauglys. TV3 duomenimis, važiuodamas krosiniu motociklu „Kawasaki“ į avariją netoli Leičių kaimo pateko 2010 m. gimęs vaikinas. Jis neturėjo teisės vairuoti tokios kategorijos motociklo. Pirminiais duomenimis, tamsoje motociklininkas važiavo neįsijungęs šviesų: krosiniame motocikle žibintų veikiausiai net ir nebuvo.

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus rajone žuvo paauglys mototociklininkas

Policijos departamentas pranešė, kad automobilis „Audi Q5“, vairuojamas vyro (g. 1997 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu krosiniu motociklu.

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Jau paaiškėjo, kad „Audi“ vairuotojas buvo blaivus. „Audi“ važiavo šeima, automobilyje buvo ir visai mažų vaikų.

Vairuotojas TV3 žurnalistui sakė, kad išvažiuodamas į pagrindinį kelią įdėmiai apsižvalgė, jis pamatė tik automobilio šviesas tolumoje. Vairuotojas spėja, kad pagrindiniu keliu važiavę motociklininkai nebuvo įsijungę šviesų. Anot vairuotojo, buvo du motociklai, su vienu jo vairuojamas „Audi“ susidūrė. Kitas motociklininkas po avarijos nuvažiavo: paspruko palikęs ant asfalto gulintį bičiulį. „Audi“ vairuotojui kiti vairuotojai esą pasakojo, kad prieš pat susidūrimą motociklininkai tamsoje važiavo ir ant vieno rato.

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Atvažiavę medikai konstatavo, kad su automobiliu susidūręs motociklininkas nebegyvas. Automobiliu „Audi“ važiavę žmonės nenukentėjo.

Smūgis į „Audi“ buvo labai smarkus: „Kawasaki“ lūžo į dalis, priekinė motociklo dalis įstrigo automobilio priekyje. Pirminiais duomenimis, motociklas neregistruotas, jis buvo be valstybinio numerio.

Policija kelias valandas buvo visai užtvėrusi kelią, įvykio vietą nuodugniai apžiūrėjo tyrėjai.

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Šalia užtverto kelio sutikti vairuotojai pasakojo, kad dieną ir pavakare apylinkėse matė krosiniais motociklais chuliganiškai važinėjančius jaunuolius, jie esą važiavo ir ant vieno rato. Kelyje į Sudervę ir gretimuose keliukuose, bekelėse, jie siautėjo nuolat.

TV3 duomenimis, žuvęs motociklininkas jau anksčiau buvo pakliuvęs į Kelių policijos akiratį, tik kol kas neaišku, ar vaikiną pareigūnai buvo kada nors sulaikę, ar jis jau buvo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

 

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