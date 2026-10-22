Aiškėja daugiau detalių apie tragediją Vilniaus rajone: žuvo motociklininkas paauglys

Pranešimo apie eismo įvykį kelyje Vilnius–Sudervė specialiosios tarnybos sulaukė maždaug 19 valandą. Tuo metu jau buvo tamsu, saulė nusileido apie 18 val.
Policijos departamentas pranešė, kad automobilis „Audi Q5“, vairuojamas vyro (g. 1997 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu krosiniu motociklu.
Jau paaiškėjo, kad „Audi“ vairuotojas buvo blaivus. „Audi“ važiavo šeima, automobilyje buvo ir visai mažų vaikų.
Vairuotojas TV3 žurnalistui sakė, kad išvažiuodamas į pagrindinį kelią įdėmiai apsižvalgė, jis pamatė tik automobilio šviesas tolumoje. Vairuotojas spėja, kad pagrindiniu keliu važiavę motociklininkai nebuvo įsijungę šviesų. Anot vairuotojo, buvo du motociklai, su vienu jo vairuojamas „Audi“ susidūrė. Kitas motociklininkas po avarijos nuvažiavo: paspruko palikęs ant asfalto gulintį bičiulį. „Audi“ vairuotojui kiti vairuotojai esą pasakojo, kad prieš pat susidūrimą motociklininkai tamsoje važiavo ir ant vieno rato.
Atvažiavę medikai konstatavo, kad su automobiliu susidūręs motociklininkas nebegyvas. Automobiliu „Audi“ važiavę žmonės nenukentėjo.
Smūgis į „Audi“ buvo labai smarkus: „Kawasaki“ lūžo į dalis, priekinė motociklo dalis įstrigo automobilio priekyje. Pirminiais duomenimis, motociklas neregistruotas, jis buvo be valstybinio numerio.
Policija kelias valandas buvo visai užtvėrusi kelią, įvykio vietą nuodugniai apžiūrėjo tyrėjai.
Šalia užtverto kelio sutikti vairuotojai pasakojo, kad dieną ir pavakare apylinkėse matė krosiniais motociklais chuliganiškai važinėjančius jaunuolius, jie esą važiavo ir ant vieno rato. Kelyje į Sudervę ir gretimuose keliukuose, bekelėse, jie siautėjo nuolat.
TV3 duomenimis, žuvęs motociklininkas jau anksčiau buvo pakliuvęs į Kelių policijos akiratį, tik kol kas neaišku, ar vaikiną pareigūnai buvo kada nors sulaikę, ar jis jau buvo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
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