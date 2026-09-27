Vilniaus pakraštyje susidūrė du motociklai

Apie avariją Kirtimų gatvėje, ant viaduko virš Abiejų Tautų Respublikos plento, specialiosioms tarnyboms pranešta apie 18.30 val.
Pirminiais duomenimis, labai sunkių sužalojimų motociklininkai išvengė, jie buvo sąmoningi.
Avarijos aplinkybes aiškinasi policija.
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FOTOGALERIJA. Motociklų avarija Vilniaus pakraštyje
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