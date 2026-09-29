Sostinėje magistraliniame kelyje „Mercedes“ rėžėsi į kelininkų autobusiuką

Apie avariją, įvykusią magistraliniame kelyje A1, važiuojant Vilniaus centro link, maždaug 12.30 val. pranešė liudininkas. Į Grigiškes atsiųstos visos tarnybos, taip pat ir gelbėtojai. Anot jų, prispaustųjų nebuvo.
Aiškėja, kad žmonės išvengė ir rimtesnių sužalojimų: pirminiais duomenimis, į ligoninę nieko vežti neprireikė.
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