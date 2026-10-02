Magistralėje netoli Kauno susidūrė trys automobiliai, pranešama apie spūstis

Apie nelaimę magistralėje A1 prie pat rekonstruojamo tilto per Kruną specialiosioms tarnyboms pranešta 13.30 val.
Į avarijos vietą iš karto atsiųsti ir medikai, ir gelbėtojai. Prispaustų žmonių nebuvo, tačiau keliems žmonėms prireikė medikų pagalbos.
Susidūrė 31 metų moters vairuojamas „Opel“, 42-ejų metų vyro vairuojamas „Audi“ ir 26-erių metų vyro vairuojamas „Volvo“. Į ligoninę išvežti vairuotoja ir keleivis iš „Opel“.
Dėl avarijos susidarė spūstis važiuojančiųjų nuo Vilniaus pusės į Kauną.
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