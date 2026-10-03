Mirtina avarija Akmenės rajone: žuvo 34-erių motociklininkas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 13.14 val. Dovydžių kaime, kelio Kruopiai–Jautmalkiai vingyje, 34 metų amžiaus vyro vairuojamas motociklas išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu „BMW“, kurį vairavo 42 metų amžiaus moteris.
Per eismo įvykį žuvo motociklo vairuotojas.
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