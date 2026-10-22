1 neapgalvotas veiksmas Vilniaus rajone nusinešė nepilnamečio gyvybę: prakalbo, kas vyksta mūsų šalyje

Policijos departamento duomenimis, automobilis „Audi Q5“, vairuojamas 1997-aisiais gimusio vyro, išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu. Paauglys avarijos neišgyveno – į įvykio vietą atvykę medikai konstatavo jo mirtį.
Sunku net pagalvoti, kiek skausmo tokia tragedija galėjo atnešti žuvusio vaikino šeimai – viena nelaiminga diena pažymėjo gyvenimo stygos nutrūkimą. Siekiant, kad tokių nelaimių ateityje būtų išvengta, naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pokalbiu su UAB „Autoklasė LT“ dirbančiu vairavimo mokytoju Edmundu Simučiu.
Įvardijo 3 pagrindines saugaus vairavimo taisykles
Pirmiausia, pašnekovas prabilo apie tai, kad visuomet motociklo vairavimo atėjusius mokytis mokinius jis supažindina su trimis taisyklėmis. Pasak jo, laikantis nurodyto greičio, saugaus atstumo nuo kitų vairuotojų bei važiuojant tvarkinga transporto priemone kelyje galima jaustis saugiau.
„Motociklas yra tokia transporto priemonė, kuri, palyginus, važiuoja greitai, o greitis suteikia adrenalino, tad dėl to dažnai nesilaikoma greičio limitų.
Ne paslaptis, kad kai yra didelis greitis, pasunkėja viskas – posūkių išėmimas, stabdymas, vairuotojo reakcija tampa per lėta“, – aiškino specialistas.
E. Simutis taip pat įvardijo saugaus atstumo laikymąsi. Pasak jo, dažnai vairuotojai pernelyg pasitiki savimi, neįvertina tam tikrų aplinkybių, nesilaiko saugaus atstumo ir tuomet istorijos pasibaigia liūdnai.
„Atstumo laikymasis – kitas svarbus klausimas. Dažnai jis būna neįvertinamas, jo nesilaikoma esant prastesnėms oro sąlygoms, neįvertinama kelio ar padangų būklė, o tuomet jau susimokama kaulų lūžiais arba gyvybe“, – tąkart teigė pašnekovas.
Taip pat jis pridūrė, kad dar viena taisyklė remiasi į motociklo techninę būklę – ji visada turi būti tvarkinga.
Pasak jo, kadangi priemonė dviratė, neturi stogo, kurį turi automobiliai, su ja važiuoti rizikingiau, dėl to kiekvienas vairuotojas privalo savo motociklu pasirūpinti tinkamai.
Dažniausios motociklininkų vairavimo klaidos
Vairavimo instruktorius E. Simutis taip pat pokalbio metu pažymėjo dažniausias daromas motociklininkų klaidas. Pirmoji, kurią išryškino specialistas, buvo per didelis pasitikėjimas socialinėmis medijomis, neteisinga informacija ir savo pačių įgūdžiais.
„Dažnai būna, kad tik išsilaikę vairuotojo pažymėjimą mokiniai pradeda bandyti kažkokius ekstremalesnius veiksmus.
Jie internete prisižiūri triukų, bando juos atkartoti, dar prisižiūri, kad stabdyti reikia dviem pirštais, o tada bando tą patį padaryti.
Pastebiu, kad jaunesni ypač dažnai daro šias klaidas. Jauni vairuotojai apskritai dažnai neklauso instruktorių, mano, kad jie viską ir taip moka“, – dalijosi instruktorius.
Kitos klaidos, kurias dažnai vairuodamas kelyje mato pats instruktorius, yra daromos tuomet, kai vienoje vietoje važiuoja du motociklai. Jo teigimu, neretai yra norima pasirodyti vieniems prieš kitus, o tuomet nesilaikoma saugaus atstumo net nesusimąstant, kad tokios kelionės gali baigtis liūdnai.
„Nekalbu apie visus, bet pats neretai susiduriu, kai susitinka du motociklai ir kitas motociklas bando pirmąjį aplenkti, kažkaip kitaip pasirodyti. Toks savų įgūdžių pervertinimas, bandymas kažkaip kiečiau pravažiuoti pro šoną gali privesti prie liūdnų pasekmių“, – pasakojo specialistas.
E. Simutis pokalbio metu taip pat prabilo apie tai, kad ne visi vairuotojai vilki motociklininkams skirtą aprangą. Jis pasakojo, kad jam jau ne vieną tokį atvejį teko matyti, kai motociklininkai savimi nepasirūpina.
„Labai svarbu tinkama apranga. Man skaudu žiūrėti, kai šalmą [vairuotojas] užsideda vien tam, kad nenubaustų policija, o važiuoja tik su marškinėliais ir į šlepetes panašia avalyne“, – aiškino specialistas.
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