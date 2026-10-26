Lietuvą sukrėtęs buvusio kikbokso vicečempiono nužudymas – naujausia policijos žinia: atskleidė detales

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis naujienų portalui tv3.lt paaiškino, kokia tvarka Lietuvoje išduodami leidimai ginklams, kokios išimtys galioja esamiems ar buvusiems pareigūnams, kada leidimai gali būti panaikinti net nelaukiant teismo nuosprendžio ir kiek tokių leidimų pastaraisiais metais neteko galios.
Kas gali įsigyti šaunamąjį ginklą?
Norint Lietuvoje įsigyti ir turėti šaunamąjį ginklą, neužtenka vien noro jį turėti ar galimybės už jį sumokėti. R. Matonis nurodo, kad asmuo turi atitikti numatytus reikalavimus, susijusius su amžiumi, reputacija, sveikata ir pasirengimu saugiai elgtis su ginklu.
„Asmuo, norintis Lietuvoje įsigyti ir turėti šaunamąjį ginklą, turi atitikti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsniuose išdėstytus reikalavimus“, – nurodė R. Matonis.
Pavyzdžiui, norint įsigyti B kategorijos trumpąjį šaunamąjį ginklą savigynai, asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 23 metų. Taip pat jis privalo atitikti įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.
Ginklo negali įsigyti asmuo, neatitinkantis įstatyme nustatytų sąlygų dėl teistumo ar kitų teisės pažeidimų. Policija nurodo, kad vertindama prašymą išduoti leidimą, atsižvelgia į įvairias įstatyme numatytas aplinkybes.
„Pavyzdžiui ginklo negali įsigyti asmuo, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 15 metų.
Taip pat negali ginklo įsigyti asmuo, kuris per pastaruosius metus įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs baudžiamąjį nusižengimą“, – paaiškino policijos atstovas.
Anot R. Matonio, prieš gaudamas leidimą asmuo turi pateikti sveikatos patikrinimo išvadą, patvirtinančią, kad neserga ligomis ir neturi fizinių trūkumų, dėl kurių negalėtų įsigyti ar turėti ginklo, o išvada jos pateikimo dieną turi būti ne senesnė kaip trijų mėnesių.
„Asmuo norintis įsigyti ginklus turi nurodyti gyvenamąją vietą, turi išlaikyti egzaminą dėl šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimo ar panaudojimo ir kitų susijusių dalykų žinojimo.
Taip pat negalima išduoti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus asmeniui, kuris neturi nustatytus reikalavimus atitinkančių sąlygų laikyti ginklą“, – aiškina R. Matonis.
Kas nutinka, kai legaliai laikytu ginklu nušaunamas žmogus?
Po šaudynių savanorių prospekte kilo klausimų dėl tokių atvejų, kai iš legaliai laikomo savigynai skirto ginklo yra nušaunamas žmogus.
R. Matonis pabrėžė, kad jeigu įtariama, jog ginklas galėjo būti panaudotas kaip nusikalstamos veikos ar kito teisės pažeidimo įrankis arba dalykas, leidimas laikyti ar nešiotis ginklą apribojamas nedelsiant.
„Tuo atveju kai yra panaudojamas šaunamasis ginklas ir dėl šūvių žmogus žūsta arba yra sunkiai sužalojamas, policijoje yra pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl pasekmių, kurios įvyko“, – nurodo jis.
Buvusi tarnyba policijoje suteikia vieną išimtį
Kaip įtariama, žmogų Savanorių pr. nušovė buvęs pareigūnas, turėjęs ginklą legaliai. Ar buvusi tarnyba policijoje suteikia kokių nors išimčių ar privilegijų?
Pasak R. Matonio, įstatyme numatyta išimtis, susijusi su egzamino laikymu – ji taikoma tam tikriems esamiems ir buvusiems specialiojo statuso subjektų pareigūnams, taip pat profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems įstatyme nurodytiems kariams.
Anot jo, šia išimtimi galima pasinaudoti tik atitinkant įstatyme numatytas sąlygas ir pateikus reikiamą specialiojo statuso subjekto pažymą, patvirtinančią, kad tarnybos metu asmuo turėjo teisę nešiotis šaunamąjį ginklą.
Lietuvoje – daugiau nei 35 tūkst. leidimus turinčių žmonių
Policijos departamento duomenimis, Lietuvoje šiuo metu yra 35 681 asmuo, turintis galiojantį leidimą laikyti ar nešiotis pistoletą arba revolverį savigynai.
Anot R. Matonio, nuo 2024 metų sausio 1 dienos dėl teisės aktuose numatytų apribojimų panaikinta 1 015 leidimų laikyti ar nešiotis ginklus.
Leidimą gali panaikinti ir nelaukiant teismo nuosprendžio
Tuo atveju, jeigu asmuo, legaliai turintis ginklą, padaro nusikaltimą ar kitaip nusižengia, anot policijos atstovo, leidimą galima panaikinti ir nelaukiant teismo sprendimo.
„Policija nuolat gauna informaciją apie pradėtas administracines teisenas ar ikiteisminius tyrimus ginklo savininko atžvilgiu ir tokia informacija gali lemti tai, kad ginklo savininko leidimas gali būti panaikintas. Tokiais atvejais ne visada teismo nuosprendis yra būtinas“, – teigia R. Matonis.
Be to, anot jo, leidimo galiojimas gali būti panaikintas ir dėl su sveikata ar pasirengimu susijusių priežasčių.
Pavyzdžiui, jei policija įpareigoja asmenį pasitikrinti sveikatą, tačiau šis per 40 darbo dienų be pateisinamos priežasties nepateikia reikiamos medicininės išvados, leidimas gali būti panaikintas.
Toks pats terminas numatytas ir tais atvejais, kai asmuo įpareigojamas baigti kursus bei perlaikyti egzaminą, tačiau per nustatytą laiką nepateikia egzamino išlaikymo pažymėjimo.
BPC sulaukė 9 skambučių apie šaudynes: šokiruojančios liudytojų detalės
Kaip buvo rašyta, Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad iš viso sulaukė 9 pranešimų apie įvykį.
„18:25 val. buvo vienas pagrindinis skambutis, pats pirmutinis, o po to dar beveik kas minutę sekė 8 skambučiai. Pirmojo skambučio metu gan nerišliai, fragmentiškai buvo pranešta, kad yra du asmenys, užpuolė, po to buvo muštynės, su ginklu, šaudo ir panašiai.
Darbuotojas išsiaiškino koks adresas ir paklausė, ar reikalinga greitoji. Iš pradžių pasakė, kad nereikalinga, bet pokalbio metu buvo girdimi šūviai ir tada pranešėjas patikslino, kad greitoji reikalinga. Tada mes jį sujungėme su policijos budėtoju.
Viena pranešėja važiuojant iš troleibuso matė, kad stovėjo asmenų grupė ir vienas išsitraukė ginklą, juo grasino ir mosikavo.
Dar vienas skambutis buvo iš gyventojos, kuri buvo namuose, nes sakė, kad bijo pažiūrėti ir pasitikslinti informacijos, bet pranešė, kad girdėjo šūvius ir vienas gulintis yra.
Skambino viena moteris, kuri tik šaukė, matyt ji buvo šalia to žmogaus, nes buvo tik rėkimas ir neįmanoma susikalbėti. Gal ji buvo kokia pažįstama, buvo labai susijaudinusi ir nereagavo į operatoriaus klausimus“, – nurodė BPC atstovė.
Liudininko pasakojimas – girdėjo 4 šūvius, žmona klykė ne savo balsu
Naujienų portalui tv3.lt šalia esančiame name gyvenantis vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakoja, kad penktadienio vakarą išgirdo 4 šūvius ir iškart suprato, kad viskas labai rimta, kai į kiemą sulėkė daugybė tarnybų, o ant žemės pamatė gulintį uždengtą žmogaus kūną.
„Girdėjau šūvius, net kažkaip neatkreipiau į tai dėmesio, pamačiau tik tada, kai visos pajėgos sulėkė pas mane į kiemą. Mačiau uždengtą kūną.
Išėjus į lauką ir paklausus, kas čia nutiko, buvo pasakyta, kad kažkuris iš jų šlapinosi ant mano namo kampo. Tikėtina tas, kuris buvo nušautas, jis buvo su žmona, o tas įtariamasis kažką jam pasakė. Jie susikoliojo, susistumdė ir po to tas išsitraukė ginklą ir, kiek girdėjau, vieną šūvį paleido į žemę ir 3 į nugarą.
Pats jis iš įvykio vietos nebėgo, stovėjo prie nušauto vyro.
Nušauto vyro žmona klykė ne savo balsu. Ji nesužeista, bet iš to šoko paeiti negalėjo, ją trys žmonės vedė į greitosios automobilį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja liudininkas.
Liudininkas pasakojo, kad saugiau ir ramiau pasidarė tik tada, kai sužinojo, kad šūvius paleidęs įtariamasis jau yra sulaikytas.
Įtariamasis paleistas iš areštinės
Pirmadienį prokuratūra pranešė, kad nužudymu įtariamas vyras paleistas iš areštinės.
Naujienų portalui tv3.lt Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Šatkauskienė nurodė, kad, įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, įtariamajam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės.
Jos teigimu, iš jo yra paimti dokumentai ir skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, tačiau dabar yra paleistas.
Policija prašo visuomenės pagalbos
Šį šeštadienį policija kreipėsi į visuomenę: „Policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus ir asmenis, galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos ar turinčius įvykio vaizdo įrašų.
Prašome susisiekti su policijos pareigūnais tel. +370 700 56007 arba skubiosios pagalbos telefonu 112.“
Primename, kad penktadienio vakarą, apie 18 val. 25 min. Vilniuje, Savanorių pr., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. Ginklas paimtas.
Kas žinoma apie nužudymą Savanorių pr?
Savanorių pr. 45 metų vyrą nušovė kitas su juo konfliktavęs 53-erių vyras. Vyrų ginčą netoli viešojo transporto stotelės pamatė žmonės, grįžtantys iš darbų ar einantys į šalia esančią parduotuvę, ir puolė skambinti bendruoju pagalbos numeriu.
„Vakar apie 18 valandą trisdešimt minučių policijos pareigūnai sulaukė net kelių pranešimų apie konfliktą viešoj vietoj Savanorių prospekte“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Anot šaltinių, vienas vyras policijai skambino, kad jį puola su ginklu. Pirminiais duomenimis, 45 metų vyras nereagavo į 53 metų vyro, buvusio policininko perspėjimus atsitraukti.
Jaunesnis vyras nesitraukė ir po perspėjamojo šūvio į žemę. Anot liudininkų, į jį pataikė trys iš legaliai laikomo pistoleto paleistos kulkos.
„Maniškė girdėjo vakar šūvius parduotuvėje. Girdėjo, galvojo, kad petardos sproginėjo čia, bet paskui sužinojo, kad čia nušovė žmogų“, – pasakojo vienas liudininkas.
Kita liudininkė teigė, kad išgirdo šūvius būdama namuose: „Du šūvius išgirdau, paskui prieinu prie lango, žiūriu, kad guli žmogus. Žmonių daug prisirinko, moteriškė labai smarkiai klykė ne savo balsu.“
Nušautojo žmonai prireikė medikų pagalbos, o šaudęs buvęs policininkas nesislapstė ir laukė atvykstančių pareigūnų.
„Įtariamasis iš įvykio vietos nesišalino, atvykus pareigūnams jis buvo vietoje, taip pat buvo paimtas jo šaunamasis ginklas, kuris, kaip ir minėjau, legaliai buvo laikomas“, – teigė J. Samorokovskaja.
TV3 žinių šaltinių teigimu, sulaikytasis – buvęs Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2 skyriaus viršininkas, prieš keturiolika metų apdovanotas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.
„Vardo pavardės mes neatskleidžiam, bet informaciją tokią patvirtinti galim, kad tai buvęs pareigūnas, dirbęs policijoje daugiau negu prieš gerą dešimtmetį“, – sakė policijos atstovė.
Visą naktį nužudymo vietoje dirbo 10 policijos ekipažų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
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