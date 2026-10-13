Žmonos akivaizdoje nušautas kikbokso vicečempionas kūrė gyvenimą iš naujo – prakalbo artimasis

Naujienų portalui tv3.lt Vinco pažįstamas vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakojo, kad apie galimą konflikto tarp Vinco ir buvusio pareigūno sužinojęs iš bendrų pažįstamų.
„Girdėjau iš bendrų pažįstamų, kad Vincas nusišlapino prie lombardo, o buvęs pareigūnas ar lombardo savininkas/darbuotojas, išėjęs į lauką, per daug sau leido žodžiais“, – apie galimą konflikto pradžią pasakoja jis, po kurios, anot pašnekovo, tarp vyrų prasidėjo susistumdymas.
Jis teigė girdėjęs, kad vėliau tas pats asmuo esą sugrįžo ir pradėjo šaudyti.
„Ir tas buvęs pareigūnas antrą kartą atėjęs šovė du į nugarą, o vieną jau gulinčiam Vincui“, – savo girdėtą versiją pasakoja jis.
Turėjo žmoną ir vaiką, savo statybų įmonę
Kaip jau buvo skelbta, kad penktadienio išvakarėse Vincas nebuvo vienas, su juo kartu galimai buvo ir jo žmona. Ši nebuvo sužalota, tačiau po mirtinų šūvių, anot liudininkų, rėkė ir buvo šoko būsenoje, jai prireikė medikų pagalbos.
V. Jašmontą pažinojęs vyras pasakojo, kad nužudytasis turėjo šeimą, vertėsi statybų verslu ir bandė susitvarkyti gyvenimą po sunkių išgyvenimų.
„Vincas turėjo žmoną ir vaikutį. Turėjo ir statybų įmonę, bandė išlaviruoti, atsigauti po kalėjimo ir visokių nesėkmių“, – sakė jis.
Kaip anksčiau naujienų portalą tv3.lt informavo šaltiniai, Vincas buvo teistas dėl išžaginimo.
Nužudytojo pažįstamas neneigia, kad šis buvo principingas, nevengdavo išsakyti savo nuomonės ir nutylėdavo ne visada.
„Jis buvo iš tų, kurie ne laiko savyje, o duoda spaudimo, netyli, kada nepatinka. Žmonės gal tai vadina agresyviai nusiteikusiu.
Nuomonė nuo požiūrio į gyvenimą priklauso ir principų, geriau nekreipti į tai dėmesio. Tiesiog nugyveno žmogus savo likimą dorai, nesusitepęs, tikras vyras pagal mano supratimus“, – pasakoja jis.
Teigė, kad kalėjime padėjo kitiems, įdarbindavo savo įmonėje
Vinco artimasis akcentavo ir jo pagalbą žmonėms, su kuriais susipažindavo kalėjime. Anot jo, Vincas ne tik pats sportavo, bet ir skatino kitus užsiimti sportu, o išėjęs į laisvę kai kuriems padėjo susirasti darbą.
„Jis kalėjime daug žmonėms padėjęs, atvedė į sportą, pataisė geriau už sistemą. Būdamas laisvėje darbino juos į savo statybų įmonę“, – kalbėjo vyras.
V. Jašmontas viešojoje erdvėje minimas dėl pasiekimų kikbokso sporte. Lietuvos kikbokso federacijos duomenimis, 2016 metais jis Europos čempionate Maribore, Slovėnijoje, iškovojo sidabro medalį, o 2017 metais tapo Lietuvos atvirojo kikbokso čempionato nugalėtoju.
Federacija anksčiau skelbė, kad į kikbokso treniruotes jis atėjo būdamas 33-ejų ir gana greitai pasiekė reikšmingų rezultatų.
Įtariamasis paleistas iš areštinės
Pirmadienį prokuratūra pranešė, kad nužudymu įtariamas vyras paleistas iš areštinės.
Naujienų portalui tv3.lt Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Šatkauskienė nurodė, kad, įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, įtariamajam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės.
Jos teigimu, iš jo yra paimti dokumentai ir skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, tačiau dabar yra paleistas.
Bendrojo pagalbos centras sulaukė 9 skambučių: šokiruojančios liudytojų detalės
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad iš viso sulaukė 9 pranešimų apie įvykį.
„18:25 val. buvo vienas pagrindinis skambutis, pats pirmutinis, o po to dar beveik kas minutę sekė 8 skambučiai. Pirmojo skambučio metu gan nerišliai, fragmentiškai buvo pranešta, kad yra du asmenys, užpuolė, po to buvo muštynės, su ginklu, šaudo ir panašiai.
Darbuotojas išsiaiškino koks adresas ir paklausė, ar reikalinga greitoji. Iš pradžių pasakė, kad nereikalinga, bet pokalbio metu buvo girdimi šūviai ir tada pranešėjas patikslino, kad greitoji reikalinga. Tada mes jį sujungėme su policijos budėtoju.
Viena pranešėja važiuojant iš troleibuso matė, kad stovėjo asmenų grupė ir vienas išsitraukė ginklą, juo grasino ir mosikavo.
Dar vienas skambutis buvo iš gyventojos, kuri buvo namuose, nes sakė, kad bijo pažiūrėti ir pasitikslinti informacijos, bet pranešė, kad girdėjo šūvius ir vienas gulintis yra.
Skambino viena moteris, kuri tik šaukė, matyt ji buvo šalia to žmogaus, nes buvo tik rėkimas ir neįmanoma susikalbėti. Gal ji buvo kokia pažįstama, buvo labai susijaudinusi ir nereagavo į operatoriaus klausimus“, – nurodė BPC atstovė.
Buvusio elitinio pareigūno portretas, kuris įtariamas nužudymu – kas žinoma?
Pareigūnas tarnyba prasidėjo maždaug 1995-aisiais. 2012 metų gegužę jis viešai pristatytas kaip šios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas. Tuo metu pareigūnas turėjo komisaro laipsnį.
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba dirbo su sudėtingais tyrimais, kuriuose pareigūnams tekdavo aiškintis nusikalstamų grupuočių ryšius, narkotikų tiekimo kelius ir planuojamus nusikaltimus.
2014 m. portalas „Lrytas“ rašė, kad šio padalinio kriminalistai tyrė įvairių grupuočių veiklą ir siekė nustatyti ne tik tiesioginius nusikaltimų vykdytojus, bet ir už jų stovinčius organizatorius.
„Mes patys ieškome siūlo galų ir juos po truputį vyniojame“, – tuomet apie kriminalistų darbo specifiką portalui kalbėjo pareigūnas.
Jo vadovaujamo padalinio veikla buvo siejama su keliais rezonansiniais tyrimais. Tarp jų – bandymo pagrobti sostinės restorano „Belmontas“ savininką atskleidimas, maždaug 50 mln. eurų vertės ikonų kolekcijos vagystės tyrimas ir operacijos prieš narkotikus platinusias grupuotes.
2013 m. policijos veiklos rezultatuose taip pat minėtos aptiktos narkotinių medžiagų gamybos laboratorijos, kanapių auginimo vietos ir iš nusikalstamų grupuočių paimti ginklai bei sprogmenys.
Tarnyba įvertinta policijos apdovanojimu
Pareigūno tarnyba buvo įvertinta ir oficialiu policijos apdovanojimu. 2012 m. jam įteiktas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“.
Lietuvos policija skelbia, kad šis ženklas gali būti skiriamas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuopelnus palaikant viešąją tvarką bei sunkių nusikaltimų išaiškinimą.
Portalas delfi.lt susisiekė su įtariamuoju, tačiau vyras sakė negalintis daug komentuoti, nes vyksta ikiteisminis tyrimas. „Jaučiuosi nelabai kaip“, – portalui komentavo vyras.
Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su įtariamuoju, tačiau atsakymo dar negavo – kai įtariamasis atsakys, tekstas bus papildytas.
Liudininko pasakojimas – girdėjo 4 šūvius, žmona klykė ne savo balsu
Naujienų portalui tv3.lt šalia esančiame name gyvenantis vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakoja, kad penktadienio vakarą išgirdo 4 šūvius ir iškart suprato, kad viskas labai rimta, kai į kiemą sulėkė daugybė tarnybų, o ant žemės pamatė gulintį uždengtą žmogaus kūną.
„Girdėjau šūvius, net kažkaip neatkreipiau į tai dėmesio, pamačiau tik tada, kai visos pajėgos sulėkė pas mane į kiemą. Mačiau uždengtą kūną.
Išėjus į lauką ir paklausus, kas čia nutiko, buvo pasakyta, kad kažkuris iš jų šlapinosi ant mano namo kampo. Tikėtina tas, kuris buvo nušautas, jis buvo su žmona, o tas įtariamasis kažką jam pasakė. Jie susikoliojo, susistumdė ir po to tas išsitraukė ginklą ir, kiek girdėjau, vieną šūvį paleido į žemę ir 3 į nugarą.
Pats jis iš įvykio vietos nebėgo, stovėjo prie nušauto vyro.
Nušauto vyro žmona klykė ne savo balsu. Ji nesužeista, bet iš to šoko paeiti negalėjo, ją trys žmonės vedė į greitosios automobilį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja liudininkas.
Liudininkas pasakojo, kad saugiau ir ramiau pasidarė tik tada, kai sužinojo, kad šūvius paleidęs įtariamasis jau yra sulaikytas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.