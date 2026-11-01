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TV3 naujienos > Lietuva

Iranas perspėjo Trumpą: karas gali užsitęsti

2026-11-01 12:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-01 12:35
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Irano pareigūnai sekmadienį įspėjo, kad bet koks naujas karas su JAV gali trukti ilgiau nei ankstesnis konfliktas, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas negalės nustatyti jo trukmės.

Iranas (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (18)

Irano pareigūnai sekmadienį įspėjo, kad bet koks naujas karas su JAV gali trukti ilgiau nei ankstesnis konfliktas, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas negalės nustatyti jo trukmės.

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„Potencialus būsimas karas gali trukti ilgiau nei ankstesnis konfliktas, o amerikiečių prezidentas negalės diktuoti nei jo pabaigos laiko, nei sąlygų“, – Irano valstybinė televizija citavo kariuomenės atstovą Mohammadą Akraminią.

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D. Trumpas šeštadienį pareiškė, kad JAV sunaikino didžiąją dalį Irano karinių pajėgumų, tačiau vis dar turi „pasirūpinti“ vienu ar dviem taikiniais.

„Mes sunaikinome jų branduolinę programą. Mums vis dar reikia pasirūpinti, sakyčiau, vienu ar dviem objektais, tačiau tai galime padaryti per 10 minučių“, – savo rezidencijoje Floridoje žurnalistams sakė D. Trumpas.

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