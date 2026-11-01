„Melskitės už Teksasą“: respublikonai sunerimo dėl galimo pralaimėjimo svarbioje valstijoje

Šeštadienį respublikonas Kenas Paxtonas ir demokratas Jamesas Talarico rinkėjams dėstė baigiamuosius rinkimų kampanijos argumentus prieš itin atkaklią kovą dėl vietos JAV Senate. Šie rinkimai tapo svarbiu rinkėjų nepasitenkinimo D. Trumpo vadovavimu ir jo šalininkais Respublikonų partijoje barometru.
Tuo metu Mičigane demokratų kandidatas į Senatą Abdulas El-Sayedas mėgino nutildyti kalbas apie partijos viduje kilusį konfliktą su savo varžove pirminiuose rinkimuose, Atstovų Rūmų nare Haley Stevens, teigdamas, kad tai nukreipia dėmesį nuo rinkėjams rūpimų klausimų.
A. El-Sayedo ir respublikono Mike'o Rogerso kova dėl atsilaisvinusios vietos Senate yra dar vienos itin atkaklios šių metų rinkimų varžybos, todėl demokratai nerimauja dėl visko, kas galėtų sumažinti jų galimybes išsaugoti Mičigano mandatą.
Šiuo metu respublikonai Senate turi 53 mandatus, o demokratai – 47. Kad užsitikrintų daugumą, demokratai turi iškovoti bent keturias papildomas vietas, o praradę mandatą Mičigane turėtų laimėti bent penkias.
Paskutinis rinkimų kampanijos etapas vyksta keliose valstijose artėjant išankstinio balsavimo pabaigai. Prieš savaitgalį iš anksto balsavusių rinkėjų skaičius artėjo prie 50 mln. Per 2022 m. kadencijos vidurio rinkimus iš viso balsavo apie 112 mln. žmonių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas padarė vienos dienos pertrauką intensyviame rinkimų mitingų tvarkaraštyje ir vietoj jų telefonu bendravo su rinkėjais svarbiose valstijose. Šeštadienio vakarą jis dalyvavo Helovino šventėje savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“.
Sekmadienį D. Trumpas turėtų atnaujinti rinkimų mitingus ir apsilankyti Ajovoje bei Kanzase. Vėlų šeštadienio vakarą jis žurnalistams sakė, kad pirmadienį bus rengiama „daug įvairių renginių“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Teksase Talarico ir Paxtonas laidė kritikos strėles per atstumą
Kalbėdamas rinkėjams Hiustone, J. Talarico griežtai kritikavo K. Paxtoną – ilgametį Teksaso generalinį prokurorą, kuriam teko susidurti su baudžiamaisiais kaltinimais ir apkaltos procesu ir kurį parėmė D. Trumpas. Demokratas jį pristatė kaip ypač ryškų korumpuotos politinės sistemos pavyzdį.
„Šiuose rinkimuose sprendžiama, ar norite senatoriaus, kuris papildytų jūsų kišenes, ar tokio, kuris pildytų savo paties kišenes“, – sakė J. Talarico.
K. Paxtonas Fort Verte atsikirto pareikšdamas, kad J. Talarico – valstijos įstatymų leidėjas, seminarijos studentas ir buvęs mokytojas – yra pernelyg liberalių pažiūrų Teksasui. Abu kandidatai vaizdavo vienas kitą kaip pavojingų veikėjų statytinius.
„Kairieji šioje šalyje tampa vis radikalesni“, – sakė K. Paxtonas, teigdamas, esą J. Talarico būtų demokratų lyderio Senate Chucko Schumerio pakalikas.
Anot K. Paxtono, jei demokratai iškovotų daugumą, būtent Niujorkui atstovaujantis Ch. Schumeris nustatytų Senato darbotvarkę.
J. Talarico savo ruožtu netiesioginiu varžovu laiko turtingiausią pasaulio žmogų Eloną Muską, kuris iš savo lėšų skyrė daugiau kaip 150 mln. JAV dolerių, kad padėtų K. Paxtonui neatsilikti nuo J. Talarico renkant rinkimų kampanijos lėšas.
„Tai Dovydo kova su Galijotu. Teksaso žmonės yra mano svaidyklė“, – sakė J. Talarico, primindamas biblinį pasakojimą apie milžiną nukovusį piemenį.
Mičigane demokratus kamuoja nauji vidiniai nesutarimai
Nors demokratai savo galimybes Mičigane vertina optimistiškai, per A. El-Sayedo rinkimų kampaniją šioje valstijoje jie neišbrenda iš vidinių nesutarimų. Buvo planuota, kad sekmadienį jis ir H. Stevens kartu dalyvaus rinkimų kampanijos renginiuose su Atstovų Rūmų nariu Jamesu Clyburnu, tačiau dabar dėl to kyla abejonių.
H. Stevens reikalauja, kad A. El-Sayedas pasmerktų reklamą, kurioje JAV parama Izraeliui siejama su kylančiomis maisto produktų kainomis, taip pat išsklaidytų susirūpinimą dėl ankstesnių savo pasisakymų, sukėlusių nerimą kai kuriems rinkėjams žydams.
Su situacija susipažinusio anonimiškai kalbėjusio šaltinio teigimu, H. Stevens vėl sukritikavus A. El-Sayedą, jo rinkimų štabas nebenori jos matyti savo renginiuose.
J. Clyburno patarėjas Antjuanas Seawrightas sakė, kad kongresmenas vis dar kviečia abu politikus sekmadienio rytą kartu apsilankyti bažnyčioje. H. Stevens ir jos atstovas spaudai neatsakė į žinutes, kuriose teirautasi, ar ji vis dar ketina dalyvauti.
Po rinkimų kampanijos renginio Mičigano Sterling Haitso mieste kalbėdamasis su žurnalistais A. El-Sayedas pareiškė, kad kalbos apie jo konfliktą su H. Stevens nukreipia dėmesį nuo klausimų, kuriems jis nori skirti daugiausia dėmesio: pinigų įtakos politikai mažinimo, visuotinės sveikatos draudimo programos „Medicare for All“ įgyvendinimo ir gyventojų pajamų didinimo.
„Jau aiškiai pasakiau, kad šią reklamą sukūriau ne aš ir kad nesutinku su jos turiniu“, – sakė A. El-Sayedas.
Jo buvo paklausta, ar norėtų, kad H. Stevens sekmadienį kartu su juo ir J. Clyburnu apsilankytų bažnyčioje.
„Jau labai aiškiai pasakiau, kad nenoriu nukreipti dėmesio nuo svarbiausių šios rinkimų kampanijos klausimų“, – atsakė A. El-Sayedas.
Vėliau jis pridūrė, kad „ji nori kalbėti apie kitus dalykus“.
D. Trumpas šį ginčą pakomentavo per triukšmingą Helovino vakarėlį „Mar-a-Lago“, kur šokių aikštelė buvo apšviesta žalia šviesa, o daugelis svečių vilkėjo kostiumus, įskaitant kaubojų, kačių ir leopardų.
„Jie iš tiesų smarkiai pykstasi. Stevens atkakliai kovoja. Reikia ją už tai pagirti“, – sakė JAV prezidentas.
Trumpas su rinkėjais bendravo telefonu
Praleidęs rytą ir ankstyvą popietę golfo klube Floridos Vest Palm Biče, prezidentas turėjo telefonu prisijungti prie šešių nuotolinių rinkimų mitingų.
Su D. Trumpu siejama politinės veiklos organizacija „MAGA Inc.“ pranešė, kad nuotoliniai mitingai numatyti rinkimų kampanijoms Pensilvanijoje, Ohajuje, Niujorke, Mičigane ir du atskiri pokalbiai – Floridoje.
Baltieji rūmai pateikė nedaug informacijos apie numatomus pokalbius, tačiau prezidentas tokiuose skambučiuose paprastai dalyvauja. Jie skiriasi nuo D. Trumpo kalbų mitinguose, dažnai trunkančių ilgiau kaip 90 minučių.
„Atsiliepkite į skambučius ir mėgaukitės!“ – šeštadienį savo socialiniame tinkle rašė D. Trumpas.
Paskutines spalio savaites D. Trumpas keliavo po šalį, lankydamasis ir valstijose, kuriose per visas tris savo prezidento rinkimų kampanijas iškovojo įtikinamas pergales.
Virdžinijoje Jeffriesas pristatė demokratų planus perėmus valdžią
Atstovų Rūmų demokratų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas, kuris demokratams iškovojus daugumą taptų rūmų pirmininku, dalyvavo rinkimų kampanijoje Virdžinijos 2-ojoje Kongreso rinkimų apygardoje kartu su buvusia Atstovų Rūmų nare Elaine Luria. Ji vėl varžosi su respublikone Jen Kiggans, kuriai prieš ketverius metus pralaimėjo rinkimus.
„Kiekvieną dieną atkakliai kovosime už Ameriką, kurioje žmonės galėtų sau leisti gyventi“, – sakė H. Jeffriesas.
Jis griežtai kritikavo respublikonus dėl „sulaužytų pažadų kapinyno“ ir pakartojo pažadą surengti balsavimus dėl respublikonų sumažinto sveikatos apsaugos finansavimo atkūrimo, priimti plataus masto rinkimų teises užtikrinančius įstatymus ir apriboti D. Trumpo karinius veiksmus prieš Iraną.
„Nuo pat pirmos dienos reikalausime, kad sukčiai atsakytų už savo veiksmus“, – sakė jis, žadėdamas griežtą D. Trumpo administracijos veiklos priežiūrą.
Jis konkrečiai paminėjo D. Trumpo Pentagono vadovą Pete'ą Hegsethą, kuris savo vykdoma kariuomenės vadovybės pertvarka ir aukščiausio rango generolų bei kitų karininkų atleidimais, be kitų veiksmų, sukėlė tiek demokratų, tiek respublikonų nepasitenkinimą.
„Gavę daugumą, vieną pirmųjų dalykų padarysime – išvysime Pete'ą Hegsethą iš Vašingtono“, – sakė H. Jeffriesas, sulaukęs bene garsiausių ovacijų per savo 11 minučių kalbą.
Ši pietryčių Virdžinijos apygarda yra viena iš tų, kuriose dėl vietos Atstovų Rūmuose vyksta atkakliausia kova. Demokratai siekia iškovoti bent 60 mandatų, o daugelyje šių apygardų D. Trumpas 2024 m. laimėjo dviženkle procentinių punktų persvara.
Respublikonai kairiuosius vadina radikalais
Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas vienoje Mičigano apygardoje, kurioje vyksta itin atkakli rinkimų kova, atsakė piešdamas niūrų demokratų valdymo vaizdą.
„Tai dvasinis mūšis“, – sakė savo konservatyvių krikščioniškų pažiūrų neslepiantis Atstovų Rūmų pirmininkas, leisdamas suprasti, kad respublikonų rinkėjai turi religinę pareigą balsuoti.
„Tai marksistai, socialistai, komunistai. Tokia jų ideologija“, – sakė M. Johnsonas.
D. Trumpas vis dažniau pasitelkia prieš musulmonus nukreiptą retoriką, ypač taikydamasis į A. El-Sayedą. Šeštadienį prezidentas socialiniame tinkle paskelbė islamofobišką karikatūrą, kurioje vaizduojamas vyras su liepsnojančiu deglu, padegęs Europos šalis ir besibeldžiantis į Jungtinių Valstijų duris.
K. Paxtonas, kurį jau daugelį metų lydi įvairūs skandalai, taip pat laikosi panašios taktikos, perspėdamas apie grėsmingus padarinius. Tokius perspėjimus jis pakartojo ir šeštadienį.
„Neperdedu sakydamas, kad jei prarasime Teksasą, prarasime Ameriką. Melskitės už mūsų Teksasą. Melskitės už mane“, – ragino K. Paxtonas.
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