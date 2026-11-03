Ciniškas rusų smūgis: Charkive atakuota ligoninė, sužeista virš 60 žmonių

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 2 060 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 3 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 594 tūkst. 830 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 060 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 452 (+0) priešo tankus, 25 633 (+4) šarvuotas kovos mašinas, 51 840 (+39) artilerijos sistemų, 2 252 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 731 (+0) oro gynybos sistemą, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 067 (+4) antžemines robotizuotas sistemas, 593 954 (+ 1 413) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 140 sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 169 473 (+363) automobilius ir degalų cisternas, 4 867 (+4) specialiosios įrangos vienetus.
Iš Witkoffo – naujausia žinia dėl taikos derybų: štai kada susitiks Rusijos ir Ukrainos delegaicjos
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas socialiniame tinkle „X“ pirmadienį pranešė, kad JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos vyks lapkričio 10–11 dienomis Abu Dabyje.
Pasak jo, susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama saugumo priemonėms po karo, deeskalavimui ir humanitarinėms pastangoms.
Praėjusį mėnesį Rusija sutiko atnaujinti trišales derybas su Vašingtonu ir Kyjivu, kuriomis siekiama užbaigti karą, surengiant pirmąsias tokias derybas nuo vasario, tačiau jų data nebuvo nustatyta.
S. Witkoffas pridūrė, kad JAV tarpininkai šią savaitę Briuselyje taip pat susitiks su pareigūnais iš Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės (JK), Europos Sąjungos (ES) ir NATO, kad aptartų saugumo garantijas Ukrainai ir platesniam regionui bei paramą karo nuniokotos šalies atstatymui.
Trapios taikos viltys subyrėjo: po rusų smūgio – niūrios nuotaikos Ukrainoje
Po to, kai pietuose be pažeidimų baigėsi lokalios paliaubos, Rusijos smūgiai humanitarinę pagalbą dalijusiai mokyklai pražudė mažiausiai 26 žmones ir sužlugdė trapias viltis dėl „pažangos siekiant taikos“, pirmadienį pareiškė Ukraina.
Kyjivo teigimu, pasibaigus ugnies nutraukimui Chersono srityje – ilgiausiam kaimyninių šalių kare nuo 2022 metų Rusijos invazijos pradžios, – Maskva atnaujino smūgius šiame pietiniame regione.
Reta kovų pertrauka, kuriai tarpininkavo JAV pirmoji ponia Melania Trump, siekiant sudaryti sąlygas misijai į Rusijos okupuotą Oleškų miestą, prasidėjo antradienį ir baigėsi sekmadienį, nė vienai pusei nepranešus apie pažeidimus.
Tačiau praėjus kelioms valandoms po paliaubų pabaigos Rusija sudavė kelis smūgius vienam su Chersonu besiribojančios Zaporižios kaimui, per kuriuos žuvo mažiausiai 26 žmonės, pranešė laikinasis regiono gubernatorius.
Nerami naktis Rusijoje: dega viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų, Maskva praneša apie šimtus dronų
Karo Ukrainoje stebėtojai praneša, kad antradienio naktį Ukraina dronais smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlyje. Tuo tarpu okupantų sostinės Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad Rusija numušė 500 į Maskvą skridusių dronų.
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Ciniškas rusų smūgis: Charkive atakuota ligoninė, sužeista virš 60 žmonių
Rusijos pajėgos surengė didelio masto ataką prieš Charkivą balistinėmis raketomis ir valdomosiomis aviacinėmis bombomis. Vienas iš smūgių pataikė į gydymo įstaigą Nemyšlios rajone, buvo sužeisti 62 žmonės.
„Charkivas atakuojamas balistinėmis raketomis ir valdomosiomis aviacinėmis bombomis – saugokitės!“ – pranešė Charkivo meras Ihoris Terechovas.
Vėliau I. Terechovas pranešė, kad vienas iš smūgių pataikė į gydymo įstaigą Nemyšlios rajone.
Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas pridūrė, kad smūgio metu buvo sužeisti 65 žmonės.
Be to, pats pastatas buvo smarkiai apgadintas, iš jo į kitas ligonines bus evakuoti 226 pacientai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, dėl balistinių raketų atakų grėsmės keliuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas aukščiausio, raudonojo, lygio oro pavojus.