Berlyne – svarbus Zelenskio vizitas: įvardijo 2 prioritetus

Šios dvi temos yra „šiandienos pokalbių Berlyne prioritetai“, antradienį atvykęs į Vokietijos sostinę socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis. Pasak jo, šiais klausimais būtinas „diplomatinis koordinavimas“.
„Visi esame suinteresuoti saugumu, stabilumu ir taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos apsauga“, – rašė Ukrainos prezidentas.
„Dabar turime bendradarbiauti, kad šiuos principus paverstume konkrečiais sprendimais ir veiksmais“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis padėkojo Vokietijai „už jos pasirengimą remti mūsų pastangas apsaugoti gyvybes“. Abi šalis, anot jo, sieja „labai reikšmingas bendradarbiavimas“.
Ukrainos prezidentas kalbėjo apie netrukus vyksiančius „svarbius susitikimus“. Per susitikimą su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu gali būti aptartas ir pasirengimas po dviejų savaičių Berlyne vyksiančiam vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimui. Šiai koalicijai priklauso šalys, remiančios Ukrainą kare su Rusija.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainą, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Daugelis smūgių nukreipiami į Ukrainos energetikos infrastruktūrą, todėl šaliai gali grėsti itin sunki karo žiema.
Ukrainos oro gynybai trūksta ginkluotės ir įrangos, todėl ji nepajėgia pakankamai veiksmingai atremti Rusijos atakų.
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