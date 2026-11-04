Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Europa

Rusijos grūdų tranzitas per Latviją išaugo 3 kartus

2026-11-04 11:53 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 11:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Latvijos valstybės pajamų tarnybos (VID) duomenimis, per dešimt šių metų mėnesių, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Rusijos grūdų tranzitas per Latviją išaugo 3,1 karto.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Latvijos valstybės pajamų tarnybos (VID) duomenimis, per dešimt šių metų mėnesių, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Rusijos grūdų tranzitas per Latviją išaugo 3,1 karto.

REKLAMA
0

Šiuo laikotarpiu tranzitu iš Rusijos per Latviją buvo pervežta 1,115 mln. tonų grūdų, palyginti su 357 645 tonomis prieš metus. Didžiausia grūdų tranzito iš Rusijos apimtis užfiksuota spalį – 425 163 tonos, o rugsėjį šis kiekis siekė 346 952 tonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Baltarusijos tranzitu pervežtų grūdų kiekis per šį laikotarpį padidėjo keleriopai. Per dešimt šių metų mėnesių per Latviją buvo pervežta 185 756 tonos grūdų iš Baltarusijos, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį – 60,8 tonos.

REKLAMA
REKLAMA

VID pažymi, kad nei Europos Sąjungos (ES), nei Latvijos teisės aktai šiuo metu nenumato grūdų tranzito draudimo. Visgi ES teisės aktai numato draudimą įvežti bet kokias prekes, kilusias iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos teritorijų. Rusijos neteisėtai aneksuotomis teritorijomis laikomas Krymo pusiasalis, Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios sritys. Šis reglamentas taikomas visoms įvežimo procedūroms, taip pat ir tranzitui.

Dėl to, siekdama įsitikinti, kad prekės nebuvo gautos aneksuotose Ukrainos teritorijose, Latvijos muitinė atlieka kruopščią dokumentų patikrą ir, remdamasi rizikos analizės rezultatais, reikalauja, kad įmonės pateiktų papildomos informacijos, pavyzdžiui, apie grūdų rūšį, tikslią jų kilmės vietą, pristatymo maršrutą nuo kilmės vietos iki ES sienos bei kitus dokumentus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų