Rusijos grūdų tranzitas per Latviją išaugo 3 kartus

Šiuo laikotarpiu tranzitu iš Rusijos per Latviją buvo pervežta 1,115 mln. tonų grūdų, palyginti su 357 645 tonomis prieš metus. Didžiausia grūdų tranzito iš Rusijos apimtis užfiksuota spalį – 425 163 tonos, o rugsėjį šis kiekis siekė 346 952 tonas.
Iš Baltarusijos tranzitu pervežtų grūdų kiekis per šį laikotarpį padidėjo keleriopai. Per dešimt šių metų mėnesių per Latviją buvo pervežta 185 756 tonos grūdų iš Baltarusijos, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį – 60,8 tonos.
VID pažymi, kad nei Europos Sąjungos (ES), nei Latvijos teisės aktai šiuo metu nenumato grūdų tranzito draudimo. Visgi ES teisės aktai numato draudimą įvežti bet kokias prekes, kilusias iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos teritorijų. Rusijos neteisėtai aneksuotomis teritorijomis laikomas Krymo pusiasalis, Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios sritys. Šis reglamentas taikomas visoms įvežimo procedūroms, taip pat ir tranzitui.
Dėl to, siekdama įsitikinti, kad prekės nebuvo gautos aneksuotose Ukrainos teritorijose, Latvijos muitinė atlieka kruopščią dokumentų patikrą ir, remdamasi rizikos analizės rezultatais, reikalauja, kad įmonės pateiktų papildomos informacijos, pavyzdžiui, apie grūdų rūšį, tikslią jų kilmės vietą, pristatymo maršrutą nuo kilmės vietos iki ES sienos bei kitus dokumentus.
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