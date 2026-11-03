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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kariuomenė: į Latvijos oro erdvę sekmadienį greičiausiai įskrido rusų dronas, pirmadienį – Ukrainos

2026-11-03 22:42 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 22:42
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Skraidantis objektas, sekmadienio vakarą įskridęs į Latvijos oro erdvę ir iš jos išskridęs, greičiausiai buvo rusiškas dronas, o Balvų savivaldybėje praėjusią naktį nukritęs objektas greičiausiai buvo Ukrainos kariuomenės bepilotis orlaivis, antradienį žurnalistams pareiškė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų patarėjas Robertas Skraučas ir ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo atstovas pulkininkas leitenantas Intaras Berzinis.

Latvijos vėliava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Skraidantis objektas, sekmadienio vakarą įskridęs į Latvijos oro erdvę ir iš jos išskridęs, greičiausiai buvo rusiškas dronas, o Balvų savivaldybėje praėjusią naktį nukritęs objektas greičiausiai buvo Ukrainos kariuomenės bepilotis orlaivis, antradienį žurnalistams pareiškė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų patarėjas Robertas Skraučas ir ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo atstovas pulkininkas leitenantas Intaras Berzinis.

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Lapkričio 1-ąją apie 19 val. Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse buvo paskelbtas oranžinis pavojaus lygis dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje.

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Reaguodamos į tai, Nacionalinės ginkluotosios pajėgos panaudojo droną-perėmėją „Blaze“.

Skraidantis objektas nebuvo perimtas, nes įskrido į Rusijos oro erdvę. Todėl buvo nuspręsta netoli sienos aktyvuoti drono-perėmėjo susinaikinimo mechanizmą, siekiant užkirsti kelią jo galimam patekimui į kaimyninės šalies teritoriją. Dėl to šalia incidento vietos buvo girdėti sprogimas.

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Po šio incidento 19 val. 30 min. abiejose savivaldybėse buvo paskelbta, kad oro grėsmės nebėra.

Po incidento Nacionalinės ginkluotosios pajėgos išanalizavo iš jutiklių ir drono-perėmėjo gautus duomenis bei pasitarė su Ukrainos partneriais.

„Padarėme išvadą, kad šis bepilotis orlaivis greičiausiai buvo Rusijos bepilotis orlaivis „Geran“, – sakė R. Skraučas ir pažymėjo, kad ginkluotosios pajėgos nežino, ar tai buvo dronas-jaukas, ar dronas su kovine galvute.

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Tuo metu naktį į antradienį oranžinis oro pavojus buvo skelbtas Balvų ir Ludzos savivaldybėse. Siekiant identifikuoti skraidantį objektą, iš pradžių buvo paleisti du dronai-perėmėjai, taip pat buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę patruliuojantys NATO naikintuvai.

Tai greičiausiai buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepilotis orlaivis

Pasak ginkluotųjų pajėgų, šis bepilotis orlaivis greičiausiai nukrito Balvų savivaldybėje. Vienas iš dronų-perėmėjų grįžo į paleidimo vietą, o kitam dėl saugumo priežasčių buvo duotas susinaikinimo nurodymas.

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Nuo antradienio ryto nukritusio objekto paieškose dalyvauja Nacionalinės gvardijos nariai ir Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų dronai, tačiau iki šiol nerasta jokių nuolaužų.

Kariuomenės turimi duomenys rodo, kad tai greičiausiai buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepilotis orlaivis. Ar tai buvo atakos dronas, ar jaukas, bus galima nustatyti tik radus nuolaužas.

Latgalos ir Vidžemės gyventojai šiemet ne kartą buvo gavę perspėjimus apie galimas grėsmes oro erdvėje, be to, Latvijoje nukrito ir sprogo keli dronai. Vienu atveju dronas buvo numuštas.

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