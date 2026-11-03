Sandoris buvo baigtas gavus būtinus Estijos ir Latvijos konkurencijos institucijų leidimus.
Pagal šalių susitarimą sandorio finansinės sąlygos neskelbiamos.
Vienija pieno gamybą ir perdirbimą
„Agrone“ valdybos pirmininkas Raul Jeets šį įsigijimą pavadino istoriniu sandoriu Estijos ir Latvijos pieno pramonei.
„Beveik šimtmečio istoriją turintis „Rigas piena kombinats“ užima tvirtas pozicijas rinkoje ir turi vienus žinomiausių bei labiausiai vertinamų pieno prekių ženklų Baltijos šalyse, įskaitant „Karums“ ir „Lakto“. Sujungę „Agrone“ patirtį žalio pieno gamyboje su „Rigas piena kombinats“ ir „Valmieras piens“ kompetencija pieno perdirbimo, produktų kūrimo ir pardavimo srityse, turime tvirtą pagrindą plėsti grupės veiklą, didinti efektyvumą ir stiprinti konkurencingumą“, – sakė jis.
„Esame verslininkai, turintys didelę pieno gamybos patirtį ir ambicijų sukurti kažką daug didesnio. Didžiausios pieno perdirbimo grupės Latvijoje įsigijimas mums yra svarbus strateginis žingsnis, atveriantis naujų galimybių auginti verslą Baltijos šalyse ir plėsti eksportą už regiono ribų“, – teigė jis.
AS „Rīgas piena kombināts“ valdybos pirmininkas Artūrs Čirjevskis savo ruožtu sakė: „Džiaugiamės, kad sandoris baigtas ir kad dabar esame stiprios Baltijos šalių pieno grupės, turinčios patirties visoje pieno vertės grandinėje, dalis – to siekėme ne vienus metus. Baltijos šalių įmonių sujungimas turi tikros galios: jos ne tik supranta regiono žmones, jų skonį ir tradicijas, bet ir turi ambicijų bei kompetencijos kurti patrauklius produktus, kurie išsiskirtų pasaulinėje arenoje.“
Gamyba ir tiekimas vyks kaip įprastai
Nenumatoma, kad savininkų pasikeitimas iš karto atneš pokyčių į „Rigas piena kombinats“ ar „Valmieras piens“ kasdienę veiklą arba jų santykius su darbuotojais, klientais, žalio pieno tiekėjais ir kitais partneriais. Gamyba ir tiekimas vyks kaip įprastai.
Iki šiol „Rigas piena kombinats“ kartu su savo dukterine įmone „Valmieras piens“ buvo viena iš pirmaujančių pieno perdirbimo įmonių Latvijoje. Įmonė gamina platų pieno produktų asortimentą ir plėtoja Latvijoje bei Baltijos šalyse žinomus prekių ženklus, tokius kaip „Karums“, „Lakto“, RASA, „Dzintars“, „Limbažu piens“, „Valmiera“, „Rasens“ ir „Majas“.
„Rigas piena kombinats“ eksportuoja apie trečdalį savo produkcijos į daugiau nei 35 pasaulio šalis. 2023 metais bendrovės konsoliduota apyvarta viršijo 155 mln. eurų.