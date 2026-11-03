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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos kariuomenė: įskrido rusiškas, o pirmadienį – ukrainietiškas dronas

2026-11-03 19:03 / šaltinis: tv3.lt / aut. /
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / aut. /
2026-11-03 19:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienio vakarą į Latvijos oro erdvę įskridęs ir iš jos išskridęs objektas greičiausiai buvo rusiškas dronas, o praėjusią naktį Balvų savivaldybėje sudužęs objektas veikiausiai buvo Ukrainos kariuomenės bepilotis orlaivis, antradienį žurnalistams pranešė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų patarėjas Robertas Skraucas ir Jungtinio štabo atstovas pulkininkas leitenantas Intaras Berzinis.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (16)

Sekmadienio vakarą į Latvijos oro erdvę įskridęs ir iš jos išskridęs objektas greičiausiai buvo rusiškas dronas, o praėjusią naktį Balvų savivaldybėje sudužęs objektas veikiausiai buvo Ukrainos kariuomenės bepilotis orlaivis, antradienį žurnalistams pranešė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų patarėjas Robertas Skraucas ir Jungtinio štabo atstovas pulkininkas leitenantas Intaras Berzinis.

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Lapkričio 1 d. apie 19 val. Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse buvo paskelbtas oranžinis perspėjimas dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje.

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Reaguodamos į tai, Nacionalinės ginkluotosios pajėgos panaudojo perimantįjį droną „Blaze“. Skraidantis objektas nebuvo perimtas, nes įskrido į Rusijos teritoriją. Todėl netoli sienos buvo nuspręsta aktyvuoti perimančiojo drono savinaikos mechanizmą, kad būtų išvengta rizikos, jog jis įskris į kaimyninę šalį. Dėl šios priežasties netoli incidento vietos pasigirdo sprogimas.

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Po šio incidento 19.30 val. abiejose savivaldybėse buvo paskelbta, kad oro pavojus praėjo. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos vėliau išanalizavo jutiklių ir perimančiojo drono surinktus duomenis bei konsultavosi su partneriais ukrainiečiais.

„Padarėme išvadą, kad šis bepilotis orlaivis greičiausiai buvo Rusijos bepilotis orlaivis „Geran“, – sakė R. Skraucas ir pažymėjo, kad kariuomenė nežino, ar tai buvo imitacinis dronas, ar dronas su kovine galvute.

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Tuo metu praėjusią naktį Balvų ir Ludzos savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Siekiant nustatyti objektą, iš pradžių buvo pasitelkti du perimantieji dronai, be to, buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvėje patruliuojantys NATO naikintuvai.

Pasak ginkluotųjų pajėgų, šis bepilotis orlaivis greičiausiai sudužo Balvų savivaldybėje. Vienas iš perimančiųjų dronų grįžo į pakilimo vietą, o kitam saugumo sumetimais buvo nurodyta susinaikinti.

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Nacionalinės gvardijos nariai ir Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų dronai nuo antradienio ryto ieško sudužusio objekto, tačiau nuolaužų kol kas nerasta. Kariuomenės turimi duomenys leidžia manyti, kad tai greičiausiai buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepilotis orlaivis. Ar tai buvo puolamasis dronas, ar imitacinis bepilotis, bus galima nustatyti tik radus nuolaužas.

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Gyventojai ne kartą sulaukė perspėjimų

Anot I. Berzinio, perimantieji dronai „Blaze“ yra vienas inovatyviausių sprendimų, kariuomenės arsenale esantis tik apie pusmetį. Ginkluotosios pajėgos vis dar mokosi veiksmingai naudotis šia sistema. Kariuomenė mano, kad abiem atvejais sistema pademonstravo savo veiksmingumą ir praktinę naudą.

LETA skelbė, kad šiemet Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą sulaukė perspėjimų apie galimas grėsmes oro erdvėje. Be to, Latvijoje yra sudužę ir sprogę keli dronai. Vienu atveju dronas buvo numuštas.

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Šie incidentai greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais dronais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrido. Kai kuriais atvejais dronai iš tikrųjų į Latvijos oro erdvę neįskrido, o perspėjimai buvo paskelbti atsargumo sumetimais.

Pranešė apie galimą oro pavojų

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį, lapkričio 1 d., Latvijos kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė oranžinį įspėjimą dėl pavojaus Kraslavos ir Ludzos apygardų oro erdvėje. 

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Kaip skelbiama, grėsmės nebeliko, Kraslavos ir Ludzos apskričių oro erdvėje pavojus baigėsi.

Anksčiau buvo informuojama, kad gyventojai raginami nedelsiant eiti į patalpas, laikytis „dviejų sienų“ principo, stebėti oficialius pranešimus ir nesiartinti prie pastebėtų įtartinų objektų dėl galimo oro pavojaus.

„Oranžinis įspėjimas.

PAVOJUS KRASLAVOS IR LUDZOS APYGARDŲ ORO ERDVĖJE. IMKITĖS VEIKSMŲ!

Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje kyla pavojus. Eikite į patalpas, laikykitės „dviejų sienų“ principo! Sekite oficialius pranešimus. Jei pastebėsite žemai skrendantį ar įtartiną objektą, nepriartėkite prie jo ir skambinkite 112!

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Apie pavojaus pabaigą informuosime. Latvijos kariuomenė“, – rašoma Latvijos kariuomenės „Facebook“ įraše.

Vėliau Latvijos kariuomenė socialiniame tinkle informavo, kad nacionalinės ginkluotosios pajėgos, reaguodamos į nustatytą grėsmę oro erdvėje, panaudojo droną-konverterį „BLAZE“.

19.19 val. prie Latvijos ir Rusijos sienos buvo priimtas sprendimas įjungti drono-konverterio savaiminio sunaikinimo mechanizmą, siekiant užkirsti kelią valstybės sienos pažeidimo rizikai. Dėl to buvo girdimas sprogimo garsas.

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