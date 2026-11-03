NATO naikintuvai per savaitę 3 kartus kilo dėl Rusijos orlaivių

Įvairaus tipo orlaiviai skraidė tarp pagrindinės Rusijos dalies ir Kaliningrado, dalis jų buvo su išjungtais radiolokaciniais atsakikliais, neturėjo skrydžio plano, nepalaikė ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
Spalio 29 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido patikrinti neatpažinto objekto.
NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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