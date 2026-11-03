Po EK sprendimo – KAM atsakymas: ar Lietuva skolinsis antidroninei gynybai?

„Šiuo metu KAM atlieka galimybių teikti paraišką dėl papildomo finansavimo iš nepaskirstytos SAFE lėšų dalies vertinimą. Sprendimas dėl paraiškos teikimo bus priimtas suderinus poziciją su Finansų ministerija, atsakinga už skolinimosi valstybės vardu organizavimą ir vykdymą“, – Eltai siųstame atsakyme teigė KAM.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva svarstys galimybę antidroninės gynybos stiprinimui pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis pagal ES SAFE priemonę.
Kaip skelbė ELTA, atsakydama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos prašymą skirti 500 mln. eurų antidroninei gynybai stiprinti, EK nurodė, kad papildomų didelių finansavimo šaltinių ES biudžete nėra. Todėl Baltijos šalims pasiūlyta pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis pagal SAFE priemonę.
Baltijos šalys tikėjosi, kad papildomą finansavimą pavyks gauti dar iki šių metų pabaigos.
SAFE – tai laikinas EK paskolų gynybai stiprinti instrumentas, veiksiantis iki 2030 m. pabaigos. Bendra SAFE apimtis visoms valstybėms – 150 mlrd. eurų.
Pagal SAFE priemonę Lietuvai numatyta galimybė pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų gynybos poreikiams finansuoti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.