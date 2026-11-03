Jūsų balsas gali pasiekti Europos Komisiją ir formuoti politiką: daugelis lietuvių apie tai nežino

Apie Europos piliečių iniciatyvą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo Europos piliečių iniciatyvos ambasadorė Lietuvoje, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos vadovė, dr. Eglė Celiešienė.
Ar lietuviai žino, kad gali tiesiogiai išsakyti savo nuomonę Europos Komisijai ir pakeisti politiką neišėjus iš namų?
E. Celiešienė: Tokių tyrimų ar apklausų, kiek lietuviai žino ar nežino nėra. Tačiau, dalyvaudami įvairiuose renginiuose matome, kad tas žinojimas auga. Buvome labai nustebinti, kai šiemet pavasarį LITEXPO vykusioje Knygų mugėje sulaukėme labai daug jaunų žmonių, kurie atėjo, klausė, dalinosi savo patirtimi, siūlė savo idėjas apie Europos piliečių iniciatyvą. Tai maloniai nustebino.
Būnant Demokratiškumo ugdymo kolegijos nariais ir Europos piliečių iniciatyvos ambasadoriais, mūsų tikslas yra, kad šią iniciatyvą žinotų kuo daugiau žmonių. Ir ne tik žinotų, bet ir prisijungtų.
Pasirašykite už Europos piliečių iniciatyvą arba pradėkite ją! - Europos piliečių iniciatyva
Europos piliečiai mintimis dalinasi be kalbos barjero
Kas yra Europos piliečių iniciatyvos forumo platforma ir kaip ji veikia?
E. Celiešienė: Visada rekomenduoju praktiškai išbandyti, praktiškai išbandžius yra lengviau suprasti, nei vien tik papasakojus. Europos piliečių iniciatyva yra tarpvalstybinė dalyvaujančios demokratijos priemonė. Tai reiškia – sudaro galimybė, jei mes turime mintį, idėją, pasiūlymą ir norime, kad tą pasiūlymą įtrauktų Europos Komisija į savo darbotvarkę, tam yra sukurta Europos piliečių iniciatyva.
Nustato priemonės ir galimybes, mes, būdami ambasadoriais, pasakojame, kaip tai sėkmingai padaryti. Europos piliečių iniciatyvos puslapyje yra speciali skiltis – forumas. Jei dar neturite idėjos, norite rasti bendraminčių, turite klausimą ekspertui, reikia daugiau informacijos – yra forumo skiltis, kur galima prisijungti, tą gali padaryti kiekvienas Europos Sąjungos pilietis.
Visas Europos piliečių iniciatyvos puslapis yra automatiškai išverstas į visas Europos Sąjungos kalbas. Tai reiškia, kad galiu užduoti klausimą lietuviškai ir lietuviškai gausiu atsakymą, nors kiti įsijungs ir kalbės savo kalbomis.
Ką reikia padaryti, kad piliečių iniciatyva pasiektų Europos Komisiją?
E. Celiešienė: Pirmiausia reikia turėti idėją ar pasiūlymą, kurią norime, kad Europos Komisija įtrauktų. Idėja turi atitikti Europos Komisijos kompetencijų sritį, jei nežinote, kokios tos sritys – Europos piliečių iniciatyvos puslapyje yra aiškiai detalizuota, kurios sritys aktualios.
Tuomet tą pasiūlymą turi užregistruoti mažiausiai septyni piliečiai iš septynių skirtingų šalių. Vadinasi, reikia mokėti susitarti, neužtenka tik sugalvoti. Reikia rasti bendraminčių ir įrodyti, kad tas pasiūlymas yra aktualus ir kitoms šalims.
Kai užregistruojate iniciatyvą, turbūt sudėtingas etapas, keliantis daug iššūkių – dvyliką mėnesių reikia rinkti palaikymą. Palaikymas išreiškiamas mažiausiai vienu milijonu Europos Sąjungos piliečių parašų.
Po to, kai surenki parašus, Europos Komisija įtrauks klausimą į darbotvarkę, bus galimybė pristatyti savo pasiūlymą ir Europos Komisija per tris mėnesius pateiks savo atsakymą.
Kas galėtų būti tos kompetencijos sritys?
E. Celiešienė: Europos Komisijos kompetencijų sritys yra švietimas, jaunimas, užimtumas, aplinkos apsauga, žemės ūkis. Sričių yra daug, tačiau, kartu su kitais septyniais piliečiais turite sutarti, kad šioje srityje norite tokio sprendimo ir turite bent mažoje grupėje sutarti, kas jums šiandien yra svarbiausia ir kodėl.
Naujų pasiūlymų pateikimas – alternatyva protestams
Kodėl Europos Komisija kviečia piliečius aktyviai įsitraukti ir ko mes galime pasimokyti iš kitų aktyvių Europos piliečių?
E. Celiešienė: Piliečiams yra labai svarbu būti išgirstiems ir sakyti savo nuomonę. Tai ypatingai matome šiandien, kai jaunoji karta kelia įvairius protestus Europos Sąjungos šalyse. Tai yra jų pilietinė nuomonė – jie yra nepatenkinti teisingumu, būsto įsigijimu, švietimu. Europos piliečių iniciatyva yra viena iš priemonių, kaip savo idėją gali pristatyti Europos Komisijai, pristatyti tiesiogiai politikams ir sulaukti jų sprendimo.
Tai yra puiki priemonė dėl to, kad nebūtinai visi turime tapti politikais, kad eitume į Europos Komisiją ir argumentuotume savo pasiūlymą. Galime naudotis šia priemone.
Išmokti, žinoma, galime daug. Pirmiausia Europos piliečių iniciatyva moko dialogo, moko ne tik pasakyti savo nuomonę argumentuotai, bet ir išgirsti kitą ir tada susitarti. Taip pat yra aktyvus pilietiškumas, tai yra savo idėjos pristatymas, milijonas parašų. Mes suprantame, kad, ir per socialinius tinklus, ir žiniasklaidoje, kova dėl informacijos vyksta ypatingai aktyvi, o šie piliečiai kovoja už savo idėją. Jiems prasimušti per visą informacijos srautą turi būti labai stipru. Tų pamokų yra daug, manau svarbiausia, ką gali išmokti, tai kad reikia veikti – jei nori pokyčio, neužtenka sėdėti ir piktintis, reikia imtis realių veiksmų.
Ar galime pateikti sėkmingų pilietinių iniciatyvų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse pavyzdžių? Kokius pokyčius jos padėjo pasiekti?
E. Celiešienė: Vienas iš labai sėkmingų pavyzdžių buvo apie geriamąjį vandenį. Nors Vilniuje didžiuojamės, kad kokybė yra gera, tokią prabangą turėjo ne visos šalys. Buvo užregistruota iniciatyva, surinko reikiamus parašus, buvo apsvarstyta Europos Komisijos, pateiktas atsakymas. Kaip atsakymas buvo pagerinti tam tikri teisės aktai, dėl geriamojo vandens kokybės – buvo realus politinis poveikis.
Kitas pavyzdys, kur ir Lietuva labai aktyviai dalyvavo buvo apie gyvūnėlių auginimą kailiams. Tai buvo labai didelio populiarumo sulaukusi iniciatyva, surinkusi pusantro milijono parašų iš aštuoniolikos skirtingų valstybių. Lietuvoje pasirašė penkiasdešimt tūkstančių žmonių. Svarbu paminėti, kad 2023-iais metais ir Seimas priėmė tam tikrus teisės aktus, kad nuo kitų metų nebebūtų galima auginti gyvūnėlių kailiukams. Nors tai nėra tiesiogiai piliečių iniciatyvos sąlygotas rezultatas, tačiau rodo, kad kai piliečiai pradeda argumentuotai kalbėti, kas jiems svarbu – politikai girdi.
Ką dabar turėtų padaryti kiekvienas, norintis būti aktyvesnis Europos pilietis, kad jo balsas EK būtų išgirstas?
E. Celiešienė: Turbūt svarbiausia atsidaryti Europos piliečių iniciatyvos puslapį, susirasti, prisiregistruoti, jei nepavyksta, pasižiūrėti kaip tai padaryti. Tokiu būdu pakelti ir savo skaitmeninio pilietiškumo kompetencijas, tapti šiek tiek gudresniu.
Tuomet perskaityti iniciatyvas, išsirinkti tai, kas tau aktualu ir pasirašyti nors vieną. Tai jau bus labai didelis žingsnis geresnės Europos link, dėl gerovės mums visiems.
Pasirašykite už Europos piliečių iniciatyvą arba pradėkite ją! - Europos piliečių iniciatyva
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