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Perkate iš „Temu“ ar „AliExpress“? Nuo šiandien turėsite papildomai susimokėti

2026-11-01 09:14 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 09:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungoje (ES) sekmadienį įsigalioja 2 eurų tvarkymo mokestis siuntoms iš Bendrijai nepriklausančių šalių. Juo siekiama sumažinti siuntų iš Kinijos antplūdį.

Siuntos (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Europos Sąjungoje (ES) sekmadienį įsigalioja 2 eurų tvarkymo mokestis siuntoms iš Bendrijai nepriklausančių šalių. Juo siekiama sumažinti siuntų iš Kinijos antplūdį.

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Naujasis mokestis įvedamas likus vos kelioms savaitėms iki „Juodojo penktadienio“, „Kibernetinio pirmadienio“ ir kalėdinio apsipirkimo karštinės. Jis bus taikomas papildomai prie jau galiojančio 3 eurų mokesčio mažos vertės siuntoms.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos Sąjunga

Kaip mokestis bus taikomas?

Mokestis bus taikomas kiekvienai skirtingai prekių rūšiai siuntoje, tiesiogiai siunčiamoje vartotojams iš ES nepriklausančių šalių, neatsižvelgiant į siuntos vertę.

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Pavyzdžiui, jei siuntoje yra 10 marškinėlių, tvarkymo mokestis sieks 2 eurus. Tačiau jei siuntoje bus dvi kepurės ir 10 marškinėlių, mokestis sudarys 4 eurus.

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Siuntų tvarkymo mokestis bus taikomas papildomai prie liepą įvesto 3 eurų muito mažos vertės siuntoms, kurių vertė nesiekia 150 eurų.

ES pabrėžia, kad vartotojai Europoje neturėtų tiesiogiai mokėti šio tvarkymo mokesčio, tačiau internetinės prekybos platformos ir pardavėjai gali įtraukti šias papildomas išlaidas į galutinę užsakymo kainą, apie tai informuodami pirkėją prieš jam pateikiant užsakymą.

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Europos vartotojų organizacija (BEUC) pareiškė „nerimaujanti, kad kai kurios platformos gali mėginti perkelti šias naujas išlaidas vartotojams paskutiniuose pirkimo etapuose“.

„Tai prieštarautų ES teisei, pagal kurią visa kaina turi būti nurodyta iš anksto“, – pridūrė organizacija.

Kodėl ES įveda šį mokestį?

Oficialiais duomenimis, pernai į ES buvo įvežta beveik 6 mlrd. mažų siuntų.

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Apie 93 proc. į Europą atgabentų mažos vertės siuntų buvo iš Kinijos. Dažniausiai jos buvo užsakomos per tokias populiarias Azijos prekybos platformas kaip „AliExpress“ ir „Temu“.

Briuselio teigimu, toks siuntų srautas vis labiau apkrauna muitinės institucijas ir didina jų veiklos išlaidas. Siuntų tvarkymo mokestis turėtų padėti padengti šias išlaidas.

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Nuo tada, kai ES liepą įvedė 3 eurų muitą mažos vertės siuntoms, jų importas sumažėjo apie 64 proc., nors pareigūnai perspėja, kad daryti galutines išvadas dar per anksti.

Europa taip pat reiškia susirūpinimą dėl per Kinijos elektroninės prekybos platformas įvežamų „nesaugių“ ES nepriklausančių šalių gaminių, pavyzdžiui, žaislų, neatitinkančių ES reikalavimų.

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„Daugelį metų muitinės institucijos turėjo kovoti su neteisėtu importu turėdamos ribotus išteklius, o mažų siuntų skaičius nekontroliuojamai augo“, – sakė BEUC atstovas Agustinas Reyna.

Kas laukia ateityje?

2 eurų siuntų tvarkymo mokestis yra nuolatinis, o 3 eurų muitas mažos vertės siuntoms – laikina priemonė, galiosianti iki 2028 m. liepos 1 d.

Nuo tos dienos bus taikomi įprasti muitai, nustatomi pagal konkrečią prekių rūšį.

ES kas dvejus metus turės peržiūrėti siuntų tvarkymo mokesčio dydį, kad užtikrintų jo proporcingumą muitinės operacijų išlaidoms Bendrijoje.

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