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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Perkate iš „Temu“ ar „AliExpress“? Nuo lapkričio jūsų laukia naujas mokestis

2026-10-27 08:49 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 08:49
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Nuo lapkričio įsigaliojant 2 eurų rinkliavai už kiekvieną prekių rūšį jas perkant nuotolinėje prekyboje ne iš ES šalių, Muitinės departamento atstovas sako, kad šis mokestis kompensuos muitinės patiriamas išlaidas tikrinant didelį skaičių mažų prekių bei skatins siuntų stambinimą.

Paštomatas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Nuo lapkričio įsigaliojant 2 eurų rinkliavai už kiekvieną prekių rūšį jas perkant nuotolinėje prekyboje ne iš ES šalių, Muitinės departamento atstovas sako, kad šis mokestis kompensuos muitinės patiriamas išlaidas tikrinant didelį skaičių mažų prekių bei skatins siuntų stambinimą.

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„Tokia rinkliava buvo įvesta siekiant kompensuoti muitinės patiriamas išlaidas, susijusias su dideliais mažos vertės siuntų kiekiais ir jų tikrinimu. Kadangi siuntų kiekiai yra labai dideli, o tai reikalauja daug išteklių, šia papildoma 2 eurų rinkliava norima bent iš dalies kompensuoti praradimus bei sumažinti bendrą siuntų skaičių, skatinant jas stambinti“, – antradienį LRT radijui sakė Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vedėjas Šarūnas Avižienis.

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Jis pabrėžė, kad kai užsakomos didelės arba identiškos prekės, jų tikrinimas muitinei yra daug paprastesnis.

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„Kai prekės yra panašios arba identiškos, tikrinimas tampa daug paprastesnis, o dirbti su didmenine prekyba yra lengviau, nes pakanka patikrinti tik tam tikrą ėminį, skirtingai nuo didelės prekių įvairovės, kuri apsunkina ir didina tikrinimo sudėtingumą“, – pridūrė jis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Europos Komisija praėjusią savaitę paskelbė deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatomas Europos Sąjungoje taikomos tvarkymo rinkliavos dydis nuotolinėje prekyboje iš trečiųjų šalių įsigyjamoms prekėms. Komisija nustatė 2 eurų dydžio rinkliavą kiekvienai prekių rūšiai.

Kaip aiškina Muitinės departamentas, skirtingai nei laikinasis 3 eurų muitas, kuris šiuo metu taikomas tik toms siuntoms iš ne ES šalių, kurių bendra vertė neviršija 150 eurų, naujoji 2 eurų tvarkymo rinkliava bus taikoma visoms nuotolinėje prekyboje įsigytoms prekėms, nepriklausomai nuo siuntos vertės.

indeliai.lt

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