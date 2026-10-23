Daugelio telefonų savininkų laukia naujas mokestis: to nepadarius telefonas neveiks?

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2026-10-23 05:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 05:30
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Beveik pusė milijono Lietuvos gyventojų turės pasirūpinti naujomis SIM kortelėmis, jei nori ir toliau naudotis mobiliuoju parašu. Dėl pasikeitusių Europos Sąjungos reikalavimų senos kortelės nuo 2027 m. gegužės 19 d. šiai paslaugai nebetiks. Tiesa, kai kuriems klientams už kortelės keitimą teks sumokėti beveik 6 eurus.

Beveik pusė milijono Lietuvos gyventojų turės pasirūpinti naujomis SIM kortelėmis, jei nori ir toliau naudotis mobiliuoju parašu. Dėl pasikeitusių Europos Sąjungos reikalavimų senos kortelės nuo 2027 m. gegužės 19 d. šiai paslaugai nebetiks. Tiesa, kai kuriems klientams už kortelės keitimą teks sumokėti beveik 6 eurus.

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Pasikeitus Europos Sąjungos (ES) elektroninės atpažinties reikalavimams, Lietuvoje reikės pakeisti mobiliojo parašo „Mobile-ID“ paslaugą palaikančias SIM korteles. 

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Pokytis aktualus beveik pusei milijono visų šalies mobiliojo ryšio bendrovių klientų.

SIM korteles būtina atnaujinti tam, kad mobiliojo parašo paslauga atitiktų naujuosius ES reikalavimus. Nepakeitus SIM kortelės nauja, nuo kitų metų gegužės 19 dienos nebeveiks mobiliojo parašo paslauga. Kitoms paslaugoms SIM kortelės keitimas įtakos neturės – bus galima skambinti, siųsti SMS žinutes, naudotis mobiliuoju internetu.

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Kortelę pasikeisti galima tik atvykus į saloną

Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas nurodė, kad bendrovė naujas SIM korteles savo klientams jau išduoda – iki kitų metų gegužės jas pasikeisti reikia apie 100 tūkst. žmonių.

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Svarbu žinoti, kad mob. parašo kortelės Lietuvoje keičiamos tik atvykus gyvai į ryšio bendrovių salonus. Kartu reikėtų išlikti budriems – gali padaugėti sukčių apgaulingų „kvietimų“ korteles pasikeisti nuotoliu, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.

„Lietuvoje mobiliuoju parašu naudojasi daugiau kaip 460 tūkst. žmonių, iš jų apie 100 tūkst. – mūsų klientai. Naujas SIM korteles jau išduodame klientams „Bitės“ salonuose visoje Lietuvoje. Labai svarbu nelaukti paskutinių kortelės keitimo dienų tam, kad vėliau nereikėtų ilgai laukti eilėse, o svarbi paslauga – veiktų ir toliau“, – sakė Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.

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„Bitės“ klientai, norintys pasikeisti mobiliojo parašo SIM korteles, jau šiandien gali registruotis vizitui į artimiausią saloną.

Korteles pasikeisti turi visi asmenys, besinaudojantys mobiliuoju parašu, kurių SIM kortelė buvo išduota anksčiau nei 2026 metų rugsėjo 22 d. Šiuos klientus bendrovė apie būtinybę pasikeisti korteles taip pat informuoja tiesiogiai, išsiųsdama pranešimus.

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Kiekvienas sulauks žinutės į telefoną

Tuo metu „Tele2“ atstovai nurodė, kad apie tai, kada reikės pasikeisti SIM kortelę, „Tele2“ klientus informuos individualiai.

Gavę pranešimą, jie turės atvykti į artimiausią „Tele2“ saloną, kur galima gauti naują „Mobile-ID“ paslaugą palaikančią SIM kortelę.

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Iki 2026 m. gruodžio 31 d. „Tele2“ klientams „Mobile-ID“ SIM kortelės pakeitimas nieko nekainuos.

„Norime, kad mūsų klientams šis pokytis būtų kuo paprastesnis. Kiekvieną asmeniškai informuosime – gavus pranešimą kviečiame užsukti į artimiausią „Tele2“ saloną. Iki metų pabaigos kortelę pakeisime nemokamai, todėl raginame pasinaudoti šia galimybe ir neatidėlioti. Pakeitus kortelę, „Mobile-ID“ veiks taip pat, kaip ir iki šiol“, – sako Agnė Saylik, „Tele2“ produkto vadovė.

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Tačiau įprastos mobiliojo ryšio paslaugos veiks ir toliau. Net ir nepakeitus SIM kortelės, ja bus galima skambinti, siųsti SMS žinutes bei naudotis mobiliuoju internetu.

„Tele2“ perspėja, kad SIM kortelių keitimu gali bandyti pasinaudoti sukčiai, todėl svarbu nespausti įtartinų nuorodų ir niekam neatskleisti savo PIN kodų. Nauja „Mobile-ID“ palaikanti SIM kortelė išduodama tik fiziškai atvykus į „Tele2“ saloną.

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Tuo metu „Telia“ komunikacijos vadovas nurodė, kad „Mobile-ID“ paslaugą naudojančius klientus apie būtinybę pasikeisti SIM kortelę informuos tiesiogiai.

„Aktyviai kviesti klientus į „Telia“ salonus planuojame nuo 2027 m. sausio, tačiau norintys kortelę galės pasikeisti ir anksčiau, jau nuo šių metų lapkričio pirmosios pusės.

Naują „Mobile-ID“ paslaugą palaikančią SIM kortelę bus galima gauti „Telia“ salone. Kortelę reikės pasikeisti iki 2027 m. gegužės 19 d., kad „Mobile-ID“ paslauga ir toliau veiktų be pertraukos. SIM kortelės keitimas klientams nieko nekainuos“, – aiškino bendrovės atstovas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Už SIM kortelės keitimą teks mokėti 5,99 euro

Kadangi ne visais atvejais kortelės keitimas bus nemokamas, naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek už šią paslaugą reikės mokėti.

Pavyzdžiui, J. Špakauskas įvardijo, kad „Bitė Lietuva“ klientai už kortelės ketimą turės mokėti.

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Internetiniame bendrovės puslapyje nurodoma, kad SIM kortelės keitimas arba įsigyjimas „Bitė Lietuva“ kainuoja 5,99 euro.

Tuo metu „Tele2“ SIM kortelės keitimas bus nemokamas, tačiau tik ribotą laiką. Kas per jį pasikeisti kortelės nespės, už ją privalės mokėti 5,99 euro.

Tuo metu „Telia“ klientams už kortelės keitimą nieko mokėti nereikės.

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