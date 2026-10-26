Kaip pranešė naujienų agentūra AFP, Europos Komisija nurodė, kad plane numatytos priemonės bloko skaitmeninių taisyklių pažeidimams pašalinti.
Vertins ir rekomendacijų sistemų riziką
Briuselis baudą „Temu“ skyrė už tai, kad platformoje buvo leidžiama prekiauti nelegaliais gaminiais, pavyzdžiui, pavojingais žaislais kūdikiams. Bendrovė pažadėjo atlikti rizikos analizę, atidžiai stebėti priemones, skirtas užkirsti kelią nelegalių prekių pardavimui jos platformoje, ir prireikus dėti daugiau pastangų.
„Temu“ taip pat ištirs, kaip jos rekomendacijų sistemos „gali prisidėti prie nelegalių prekių plitimo“, nurodė Europos Komisija.
Bendrovė palankiai įvertino savo veiksmų plano patvirtinimą.
„Vertiname konstruktyvų Komisijos bendradarbiavimą su mumis viso proceso metu“, – nurodė „Temu“.
Šis planas „aiškiai liudija „Temu“ įsipareigojimą investuoti į patikimą atitikties infrastruktūrą, kad visiems ES naudotojams būtų užtikrinta saugi ir patikima apsipirkimo aplinka“, priduriama bendrovės pranešime.