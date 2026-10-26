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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

„Temu“ turės griežčiau kovoti su nelegaliomis prekėmis: EK patvirtino veiksmų planą

2026-10-26 15:49 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-26 15:49
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Kinijos internetinės prekybos platforma „Temu“ įsipareigojo veiksmingiau kovoti su prekyba nelegaliomis prekėmis, pirmadienį pranešė Europos Sąjunga. Europos Komisija patvirtino bendrovės veiksmų planą po gegužę skirtos 200 mln. eurų baudos.

Siuntos ir „Temu“ (tv3.lt koliažas)

Kinijos internetinės prekybos platforma „Temu“ įsipareigojo veiksmingiau kovoti su prekyba nelegaliomis prekėmis, pirmadienį pranešė Europos Sąjunga. Europos Komisija patvirtino bendrovės veiksmų planą po gegužę skirtos 200 mln. eurų baudos.

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Kaip pranešė naujienų agentūra AFP, Europos Komisija nurodė, kad plane numatytos priemonės bloko skaitmeninių taisyklių pažeidimams pašalinti.

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Vertins ir rekomendacijų sistemų riziką

Briuselis baudą „Temu“ skyrė už tai, kad platformoje buvo leidžiama prekiauti nelegaliais gaminiais, pavyzdžiui, pavojingais žaislais kūdikiams. Bendrovė pažadėjo atlikti rizikos analizę, atidžiai stebėti priemones, skirtas užkirsti kelią nelegalių prekių pardavimui jos platformoje, ir prireikus dėti daugiau pastangų.

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„Temu“ taip pat ištirs, kaip jos rekomendacijų sistemos „gali prisidėti prie nelegalių prekių plitimo“, nurodė Europos Komisija.

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Bendrovė palankiai įvertino savo veiksmų plano patvirtinimą.

„Vertiname konstruktyvų Komisijos bendradarbiavimą su mumis viso proceso metu“, – nurodė „Temu“.

Šis planas „aiškiai liudija „Temu“ įsipareigojimą investuoti į patikimą atitikties infrastruktūrą, kad visiems ES naudotojams būtų užtikrinta saugi ir patikima apsipirkimo aplinka“, priduriama bendrovės pranešime.

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