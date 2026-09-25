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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Įveda dar vieną mokestį – jį taikys ir siuntoms iš „Shein“, „Temu“ ar „AliExpress“

2026-09-25 20:44 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 20:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Milijonams internetu užsakomų ir į Europos Sąjungą importuojamų prekių nuo lapkričio 1 d. bus taikomas naujas 2 eurų tvarkymo mokestis, šią savaitę nusprendė Europos Komisija.

Milijonams internetu užsakomų ir į Europos Sąjungą importuojamų prekių nuo lapkričio 1 d. bus taikomas naujas 2 eurų tvarkymo mokestis, šią savaitę nusprendė Europos Komisija.

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5

Mokestis bus taikomas iš ES nepriklausančių šalių, pavyzdžiui, Kinijos, importuojamoms prekėms.

Mokestį turės mokėti ne Europos vartotojai, o internetinės prekybos platformos. Jį surinks nacionalinės institucijos.

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Naujosios taisyklės turėtų paliesti tokius internetinės prekybos milžinus kaip „Shein“, „Temu“ ir „AliExpress“.

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Siekiama suvaldyti pigaus importo srautą

ES tikisi, kad mokestis padės suvaldyti didžiulį į bloką patenkančių mažos vertės siuntų srautą.

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ES valstybių narių duomenimis, 2025 m. Europos šalių muitinės apdorojo apie 6 mlrd. siuntų iš internetinių prekybininkų, o 90 proc. jų atkeliavo į ES iš Kinijos.

Mokesčiu siekiama padengti didėjančias išlaidas, susijusias su augančiu nedidelių e. prekybos siuntų skaičiumi, įskaitant importuojamų prekių patikrą.

Tvarkymo mokestis yra dalis platesnės ES muitų taisyklių reformos; ja siekiama efektyviau surinkti muitus ir sugriežtinti ES standartų neatitinkančių arba pavojingomis ar nesaugiomis laikomų prekių kontrolę.

Reforma taip pat numato įsteigti naują ES muitinės instituciją, kuri kitais metais turėtų pradėti veikti Lilyje, Prancūzijoje.

indeliai.lt

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jo
jo
2026-09-25 22:30
nu kai nesugebi konkuruoti, tai prisigalvoji visokiu mokesciu. pfui idiotai.
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