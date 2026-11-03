Latvijoje nukrito dronas, o Lenkija stiprina pajėgas prie sienos su Kaliningradu: „Labai liūdna, kad neapsirikau“

Tuo tarpu lenkai pradėjo specialią operaciją pasienyje su Kaliningradu – po žvalgybos perspėjimo, sutelkė gausias pajėgas. Šalies premjeras Donaldas Tuskas sako, kad tiek lenkų, tiek ir sąjungininkų žvalgybos perspėja, kad rusai artimiausiu metu gali surengti provokaciją, galbūt net įsiveržti į Lenkijos teritoriją. Kaip tik vieną mįslingą incidentą lenkai užfiksavo ir šiąnakt, tačiau anot Tusko, lenkų pajėgos sureagavo greitai.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Liepsnos nušvietė dangų virš Jaroslavlio miesto, daugiau nei 200 kilometrų į šiaurę, nuo Maskvos. Ukrainiečiai taikėsi į strateginę reikšmę turinčią naftos perdirbimo gamyklą, kuri aprūpina tiek Maskvos regioną, tiek ir Rusijos kariuomenę.
Latvijoje nukrito dronas
Rusai patvirtino, kad kai kurie ukrainiečių dronai pataikė į taikinį, nors pridūrė, kad rusų oro gynybos pajėgos numušė daugiau nei 100 dronų. Tačiau gali būti, kad bent vieno ukrainiečių drono numušinėti rusams nereikėjo – jis pats nukrito Latvijoje.
Apie vidurnaktį latvių kariškiai išsiuntė perspėjimus dviejų, su Rusija besiribojančių regionų gyventojams. Pranešė apie oro pavojų, tačiau po pusvalandžio jį atšaukė. Paaiškėjo, kad dronas nukrito už maždaug 20 kilometrų nuo Rusijos sienos, Balvi regione, netoli Tilža miesto. Ar dronas sprogo, ar nukrito su nedetonavusiais sprogmenimis – kol kas neaišku.
Į orą pakilo ir Baltijos šalių oro erdvę saugantys sąjungininkai su naikintuvais, tačiau jie drono nesusekė, ir nenumušė.
O kaimynai lenkai paskelbė apie stiprinamas pajėgas ties siena su Kaliningradu. Pasiųsti policijos antiteroristiniai daliniai, vykdoma operacija, skirta atremti galimas diversijas. Sprendimas priimtas po lenkų žvalgybos pateiktos informacijos apie grėsmes. Kad lenkai tikisi išpuolio iš Rusijos pusės, premjeras D. Tuskas kartoja jau gerą mėnesį.
„Aš sakiau ir Lenkijoje, ir Europoje, kad mes galime tikėtis šiais metais, bet galbūt ir sekančiais metais, stipresnių Rusijos veiksmų. Man labai liūdna, kad neapsirikau. Yra įvairūs scenarijai, – kalbėjo Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
„Gavę konkretesnės informacijos, kad jau lapkričio pirmojoje pusėje gali kilti incidentų, įskaitant ginkluotų asmenų įsiveržimą į Lenkijos Respublikos teritoriją, nusprendėme dislokuoti gausias policijos pajėgas, kad sustiprintume sienos apsaugą ir mobilizavome kovos su terorizmu padalinius“, – aiškino D. Tuskas.
Anot D. Tusko, rusų ketinimus fiksuoja tiek lenkų, tiek ir sąjungininko žvalgybos. Įtartinas įvykis nutiko ir šiąnakt.
„Netrukus po vidurnakčio gavau pranešimą iš pasienio apsaugos tarnybos, kad šiaurėje, ties Lenkijos ir Rusijos siena, pastebėta įtartina veikla – asmenys su prožektoriais. Labai greitai sutelkėme reikiamas pajėgas bei išteklius ir užkirtome kelią bet kokiems provokacijos bandymams, jei tai buvo jų tikslas“, – sakė Lenkijos premjeras D. Tuskas.
Lietuvos atsakas pasienyje
Vienas iš galimų scenarijų – panašus į incidentą prie Latvijos sienos, kai pasirodė ginkluoti kaukėti vyrai, o vėliau įžengė į Latvijos teritoriją ir sugadino latvių pasienio įrangą. Tokie įsiveržimai galimi ir Lietuvoje.
„Matome, kad atsiranda požymių dėl galimos provokacijos prie sienų, įvairaus pobūdžio. Taip pat matėme patvirtinimą, kad Latvijoje tokio pobūdžio operacija buvo įvykdyta. Taip, kad sienos intervencijos nėra atmestinos, ir joms mes atitinkamai ruošiamės“, – sakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
Lietuva kiek anksčiau į pasienį su Kaliningradu pasiuntė 100 karių, oficialiai nurodyta, kad jei Rusijoje bus paskelbta mobilizacija, į Lietuvą gali bėgti nuo karo išsisukti norintys rusai, todėl pasieniečiams reikalinga pagalba.
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